Wohnen auf Kosten der Natur

Die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz bemühen sich, den Flächenverbrauch zu drosseln. Die hessische Landesregierung hat als Ziel ausgegeben, ihn im Schnitt von drei auf 2,5 Hektar pro Tag zu reduzieren. Nach Angaben des Umweltministeriums in Wiesbaden lag er im vergangenen Jahr bei 2,6 Hektar – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 3,7 Hektar im Jahr 2012. Das Ministerium spricht von einer „starken Annäherung“ an die Zielvorgabe 2,5 Hektar, die wiederum dem Ziel des Bundes von 30 Hektar pro Tag entspreche.

Dem Umweltverband BUND und dem hessischen Bauernverband, die sich in dieser Frage zu einer seltenen Allianz vereinten, ist das aber noch immer viel zu viel. Sie wenden sich gemeinsam gegen die weitere Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen auch zur Wohnbebauung und lehnen das geplante Neubaugebiet an der Autobahn 5 bei Frankfurt ab. Das Umweltministerium betont, in solchen Fällen auf einer Entsiegelung an anderer Stelle zu bestehen.

In Rheinland-Pfalz ist der Flächenverbrauch deutlich niedriger. Nach Auskunft des Mainzer Umweltministeriums liegt er schon seit 2009 unter einem Hektar pro Tag. Rheinland-Pfalz unterschreitet damit als eines der wenigen Flächenländer die auf das Land umgerechnete Zielvorgabe des Bundes von 1,5 bis 1,6 Hektar. Das von der Grünen Ulrike Höfken geführte Ministerium verweist aber auf einen Zielkonflikt: Die Bundesregierung wolle einerseits den Flächenverbrauch verringern, habe andererseits sehr weitgehende „Vereinfachungen“ für eine arrondierende Siedlungsentwicklung beschlossen. Die Mainzer Landesregierung wolle vor einer baulichen Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich zunächst die Flächenpotenziale innerorts nutzen. kn