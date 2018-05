Wolfgang Schäuble führt erneut Rangliste der beliebtesten Politiker an - bessere Bewertung für Angela Merkel

Anzeige

Keinen klaren Trend gibt es in der aktuellen Umfrage bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker. Wie immer wurde die Bewertung nach Sympathie und Leistung mittels der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen. Außerdem konnten die Befragten dieses Mal auch neu bestimmen, wer ihrer Meinung nach zu den Top Ten in Deutschland gehört: Demnach sind nach einer Pause von wenigen Wochen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der Grünen-Politiker Cem Özdemir, die dann beim nächsten Mal von den Befragten auch bewertet werden, wieder im Ranking vertreten; ausscheiden werden dagegen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der seit fast neun Jahren ohne Unterbrechung zu den Top Ten zählte, sowie der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble führt mit einer Bewertung von 1,9 erneut die Rangliste an, mit 1,5 folgt Bundeskanzlerin Angela Merkel, die damit wieder besser benotet wird als in den letzten Monaten. Zulegen kann ebenso Finanzminister Olaf Scholz, den die Befragten jetzt mit 1,2 einstufen. Einen etwas weniger guten Imagewert als zuvor erhält der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (1,2). Leicht verschlechtert mit 0,8 wird Außenminister Heiko Maas bewertet, geringfügig verbessern kann sich die Ko-Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht (0,3). Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommt unverändert auf 0,3. Die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles erhält nur noch einen Durchschnittswert von 0,2. Wie in den letzten Wochen wird FDP-Parteichef Christian Lindner mit 0,2 benotet, Schlusslicht ist weiterhin Bundesinnenminister Horst Seehofer mit einer Bewertung von 0,1.

FDP-Parteiführung durch Christian Lindner

In der Woche nach dem FDP-Parteitag ist knapp die Hälfte der Befragten (45%) der Meinung, dass der FDP-Vorsitzende Christian Lindner die FDP erfolgreich in die Zukunft führen wird, 42% glauben das nicht, 13% machen dazu keine Angabe. Recht zuversichtlich äußern sich die FDP-Anhänger: 79% glauben an eine erfolgreiche Zukunft der FDP unter Lindners Führung, 16% tun das nicht (weiß nicht: 5%). Nach Christian Lindners Wahl zum neuen FDP-Chef meinten im Dezember 2013 45% aller Befragten (nein: 31%; weiß nicht: 24%) und 91% der FDP-Anhängerschaft (nein: 7%; weiß nicht: 2%), der neue Mann an der Spitze sorge für den künftigen Erfolg der FDP.