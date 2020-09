Berlin.Nach gut eineinhalb Stunden verließen die Kontrahenten am Montag die CDU-Zentrale wieder. So, wie sie auch gekommen waren: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz ohne Erklärung, Laschet schnellen Schrittes durch den Haupteingang, Merz in seiner Limousine durch die Tiefgarage. Lediglich Norbert Röttgen hatte vor und nach dem Treffen Redebedürfnis. Kein Wunder, er gilt im Rennen um den CDU-Vorsitz als Außenseiter. Showdown im Konrad-Adenauer-Haus?

Die Noch-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die Anwärter auf ihre Nachfolge zum Gespräch gebeten – manch einer sprach im Vorfeld sogar von Krisentreffen. Zusammen mit Generalsekretär Paul Ziemiak und dem Bundesgeschäftsführer der Partei, Stefan Hennewig, lotetet AKK aus, wie das Rennen in den verbleibenden zehn Wochen bis zum Parteitag in Stuttgart möglichst „fair“ über die Bühne gebracht werden kann.

Schon im März hatte es darüber ein Gespräch gegeben. Am 4. Dezember sollen 1001 Delegierte den neuen CDU-Vorsitzenden wählen, falls Corona der Union nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht. AKK hatte zuletzt vor einem „ruinösen Wettbewerb“ gewarnt. Die Sorge ist groß in der Parteispitze, dass die CDU am Ende zerrissen in das Bundestagswahljahr geht.

Zwar hat die Union in den Umfragen wieder deutlich hinzugewonnen. Doch ist das vor allem dem Krisenmanagement der Kanzlerin zu verdanken. Angela Merkel tritt aber im kommenden Jahr nicht mehr an. Umso mehr braucht es dann Geschlossenheit. Deswegen hatte Kramp-Karrenbauer immer wieder für eine „Teamlösung“ der Bewerber geworben.

Live-Gespräche im Internet

„Es war selbstverständlich ein sachliches und gutes Gespräch“, befand Röttgen im Anschluss. „Uns verbindet sehr, sehr viel. Wir wollen alle das Beste für die CDU.“ Zuletzt hatten die gegenseitigen Attacken der Aspiranten zugenommen. Doch die Parteiführung wollte öffentlich ausgetragenen Streit möglichst vermeiden. Die Menschen hätten derzeit wegen Corona andere Sorgen, so führende CDU-Politiker.

Nun einigten sich AKK und die Kandidaten darauf, dass zwei im Internet übertragene Live-Gespräche in der Parteizentrale stattfinden – Anfang November und eine Woche vor dem geplanten Delegiertentreffen in Stuttgart. Jeweils etwa 90 Minuten, ohne Publikum, aber im Netz für jedermann verfolgbar. Dafür sollen die Mitglieder vorab den Kandidaten Fragen stellen können.

Zusätzlich soll es im Internet drei rund 60-minütige CDU-interne Live-Gespräche geben, bei denen die Aspiranten jeweils einzeln von den Parteimitgliedern befragt werden können. Jeder Bewerber wird zudem in einem Brief an die Mitglieder über sich und seine Ziele informieren. „Die Partei will einen fairen Wettbewerb. Ich bin mir sicher, dass das mit den drei Kandidaten und den besprochenen Formaten gut gelingt“, resümierte Kramp-Karrenbauer nach dem Gespräch.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020