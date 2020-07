„Wollen nicht länger die armen Schlucker der Deutschen sein“

Washington.Verteidigungsminister Mark Esper tat sein Bestes, die bittere Nachricht für den wichtigsten Verbündeten in Europa zu verstecken. Die geplante Umstrukturierung der US-Streitkräfte in Europa sei keine Bestrafung der Deutschen für deren von US-Präsident Donald Trump als zu gering gegeißelten Verteidigungsausgaben, sondern eine „ganz normale Entwicklung“ in der 71-jährigen Geschichte der NATO. „Die Disposition der US-Streitkräfte in Europa hat sich oftmals verändert“, spielte der Pentagon-Chef Äußerungen des Präsidenten herunter.

Der hatte am Mittwoch auf dem Südrasen des Weißen Hauses betont, die USA wollten nicht länger „die armen Schlucker“ der Deutschen sein. Die amerikanischen Soldaten seien zum Schutz Europas und Deutschlands dort stationiert. „Und Deutschland sollte dafür zahlen. Aber Deutschland zahlt nicht.“ Das Land sei delinquent. „Deshalb reduzieren wir die Streitkräfte“. Esper sagte, Deutschland müsse als reichstes Land Europas tatsächlich mehr tun. Es sollte „deutlich über das zwei Prozent Ziel der NATO hinausgehen“. Damit gemeint sind Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes bei den Verteidigungsausgaben.

Esper: „Strategische Flexibilität“

Berlin hat im laufenden Haushaltsjahr seine Ausgaben auf 1,38 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesteigert und bewegt sich auf das vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel der NATO bis 2024 zu. Der Präsident habe nur etwas beschleunigt, so Esper, was strategisch notwendig sei. In der neuen Ära des „Wettbewerbs der Großmächte“ ginge es darum, „Russland abzuschrecken“, die „NATO zu stärken“ und „strategische Flexibilität“ zu bekommen.

Aus Sicht von Analysten verhalten sich die Dinge etwas anders. Wenn es zur Umsetzung der Pläne kommt, werden das Europa- und Afrika-Kommando sowie die Hauptquartiere für drei Brigaden und zwei Bataillone sowie kleinere Unterstützungseinheiten aus Deutschland abgezogen. Statt der im Juni angekündigten 9 500 werden nun rund 12 000 Soldaten betroffen sein. Esper überließ es dem obersten Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, General Tod Wolters, den Umzug des EUCOM-Kommandos von Stuttgart nach Belgien zu bestätigen. Wohin das Afrika-Kommando verlegt werden soll, ist noch nicht entschieden, wohl aber, dass es ebenfalls abzieht. „Wir haben auch die Absicht, drei Brigade-Hauptquartiere, ein Luftverteidigungs-Bataillon, und ein technisches Bataillon von Deutschland nach Belgien zu verlegen und zwei kleinere Organisationen nach Italien“.

Deutschland wäre damit nicht mehr eine strategische Kommando-Zentrale der USA in Europa, sondern nur noch ein Standort für Truppen, die von woanders befehligt werden. Von den insgesamt 35 000 Soldaten in Deutschland sollen kurzfristig 6400 in die USA zurückverlegt und 5400 innerhalb Europas verlegt werden. Von dem Abzug betroffen ist auch der Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem, an dem eine F-16-Kampfjet-Staffel mit gut 20 Flugzeugen stationiert ist. Zur Air Base des 52d Fighter Wing gehören rund 4000 US-Soldaten.

Das Jagdgeschwader soll laut Esper nach Italien verlegt werden, um „näher am Schwarzen Meer“ zu sein. Betroffen sind wohl auch die bayrischen Standorte in Vilseck, Wildflecken und Grafenwöhr. An letzterem Standort findet sich einer der modernsten Truppenübungsplätze der Welt und der wichtigste in Europa für Manöver mit scharfer Munition. Hier sind rund 10 000 US-Soldaten stationiert.

Die Bundesregierung war im Vorfeld der Juni-Ankündigung Trumps zunächst im Dunkeln gelassen worden. Diesmal informierte das Pentagon die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sowie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die zuständigen Ausschüsse im US-Kongress vor der öffentlichen Bekanntgabe der Umstrukturierungspläne im Pentagon. Berlin hatte bis zuletzt gehofft, die Verlegung der Truppen vermeiden zu können, hatte mit der Nominierung Douglas Macgregors zum neuen US-Botschafter in Berlin aber ein deutliches Signal erhalten, dass es der Präsident ernst damit meint.

Der ehemalige Oberst hat bereits 2011 in einem Artikel für Foreign Policy den Abzug der Kommandozentralen in Stuttgart und eine deutliche Verringerung der Truppen in Europa gefordert. Der Transatlantik-Koordinator, Peter Beyer, sagte der Deutschen Presse Agentur, die angekündigte Truppenreduzierung liege „nicht im Sicherheitsinteresse Deutschlands oder der Nato – und macht auch geopolitisch für die USA keinen Sinn“. Das betonen auch Sicherheitspolitiker von Republikanern und Demokraten im US-Kongress, die versuchen, den Prozess auf dem Gesetzesweg zu verlangsamen.

Hoffen auf Wechsel

„Eine wirklich schlechte Idee“, kritisierte der demokratische Senator Chris Murphy den Abzug, der nur die Absicht verfolge „Deutschland zu demütigen.“ Der Chef des Verteidigungsausschusses im US-Senat, Jim Inhofe, rät zur Gelassenheit. „Dieses Konzept wird Monate an Planung brauchen, und Jahre für seine Umsetzung“, sagt der Republikaner. Ein Wechsel im Weißen Haus im November hält nach Ansicht von Experten die Möglichkeit offen, die Pläne rückgängig zu machen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.07.2020