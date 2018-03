Wormser ein Taliban-Kopf?

Anzeige

Berlin/Mannheim.Der Ende Februar in Afghanistan gefangen genommene Deutsche Thomas K. soll nach einem „Focus“-Bericht eine bedeutende Figur der radikalislamischen Taliban gewesen sein. K., der aus Worms stammen soll, habe enge Kontakte zum terroristischen Haqqani-Netzwerk unterhalten, das als Urheber des verheerenden Anschlags auf die deutsche Botschaft in Kabul im vergangenen Mai vermutet wird, berichtete das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise.

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, werde gegen K. wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat seit 2014 ermittelt. K. soll im August 2012 nach Afghanistan gereist sein, um sich dort im Umgang mit Waffen ausbilden zu lassen.

Derweil berichtet der „Spiegel“, dass Dutzende deutsche Islamisten im Nahen Osten im Gefängnis sitzen. Mindestens 92 Männer, Frauen und Kinder befinden sich demnach in Syrien, dem Irak und der Türkei in Haft, so das Magazin. Einige seien zu Gefängnisstrafen verurteilt worden oder, wie im Fall einer mutmaßlichen IS-Anhängerin aus Mannheim, im Irak zum Tode. MaMü/dpa