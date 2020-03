Wunderheiler oder Scharlatan?

Paris.Mit seinen langen, weißen Haaren, dem dichten Vollbart und der kräftigen Statur erinnert er die einen an einen Druiden aus dem Dorf von Asterix, andere vergleichen ihn mit einem lässigen Alt-Hippie. Entspannung ist Didier Raoult (Bild) in Zeiten der Coronavirus-Krise allerdings nicht erlaubt. Hunderte Menschen warten seit Anfang der Woche jeden Tag vor dem Institut für Infektionskrankheiten in Marseille, das er leitet. Die Schlange der Menschen wirkt noch beeindruckender, da sie jeweils zwei Meter Abstand halten.

Es handelt sich um Patienten, die er massenweise testet, sowie mit SARS-CoV-2 Infizierte, die sich von Raoult mit Chloroquin (im Deutschen besser bekannt unter dem Namen Resochin) behandeln lassen wollen. Denn der Spezialist für virale Krankheiten machte Ende Februar eine aufsehenerregende Ankündigung: „Das Spiel ist aus für das Coronavirus.“ Vielen gilt der 68-Jährige als eine Art „Wunderheiler“, seit er das Medikament, das bislang überwiegend zur Therapie von Malaria verabreicht wurde, als wirksames Heilmittel gegen Covid-19 anpreist.

Er hatte mit seinen Kollegen Tests an 24 Patienten durchgeführt und spricht von guten Ergebnissen. Seitdem kam unter anderem der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, zu ihm, der mit dem Virus infiziert und eigenen Angaben zufolge nach sechs Tagen geheilt war. Mitte Februar hatten chinesische Forscher über positive Ergebnisse bei klinischen Studien mit Chloroquin an Covid-19-Patienten in verschiedenen Krankenhäusern berichtet.

Scharfe Kritik an der Kritik

Auch US-Präsident Donald Trump pries es als Wundermittel an. Doch zahlreiche Ärzte und Wissenschaftler warnen vor der Vergiftungsgefahr und den Nebenwirkungen wie Veränderungen der Netzhaut, Depressionen oder Magenbeschwerden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnte unabhängig überprüfte Studien nach strengen methodischen Kriterien an: Der Nachweis der Wirksamkeit stehe noch aus.

Inzwischen begann ein europäischer klinischer Test, an dem sich auch fünf französische Krankenhäuser beteiligen. Die Geschichte der viralen Krankheiten sei voll von „vermeintlich guten Nachrichten und von übereilt getroffenen, riskanten Entscheidungen“, gab Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran, selbst Mediziner, zu bedenken. Er erlaubte aber die Anwendung von Chloroquin in schwerwiegenden Fällen. Raoult steht mit der Regierung in Kontakt, auch wenn er nicht mehr an den Sitzungen des wissenschaftlichen Rates, der diese berät, teilnimmt: Er sei mit dessen Strategie nicht einverstanden, ließ er wissen. In den Medien, die ihn als „Professor Rebell“ bezeichnen, teilte der Virologe scharf gegen seine Kritiker aus: „Nachdem wir gezeigt haben, dass ein Medikament bei hundert Leuten funktioniert, interessiert es mich nicht, wenn alle anderen eine Nervenkrise bekommen und Dummköpfe sagen, die Wirkung sei nicht sicher.“ Er halte es für „unmoralisch“, eine als effizient bekannte Behandlung nicht anzuwenden.

Die staatliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtung INSERM zeichnete ihn 2010 für seine Forschungen aus. Die Zeitung „Libération“ zitierte einen Kollegen mit den Worten: „Er ist ein Provokateur, aber fachlich spitze.“ Eine eindeutige Antwort, inwiefern er wirklich ein Heilmittel gegen das Coronavirus gefunden hat, steht noch aus.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020