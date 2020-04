Wurden Lüth Sprüche zum Verhängnis?

Hat Ärger mit seiner Partei: Christian Lüth, Ex-Pressesprecher der AfD. © dpa

Berlin.Wenn man Fotos von Pressekonferenzen der AfD-Spitze aus dem Gründungsjahr 2013 neben solche des Jahres 2020 hält, sind nur zwei Personen immer noch dabei: Alexander Gauland, heute Fraktionschef im Bundestag. Und Christian Lüth, Pressesprecher der Fraktion. Seit dem letzten Wochenende gewesener Pressesprecher. Am Freitag teilte der 43-Jährige seinen überraschten Mitarbeitern mit, dass die Fraktionsführung ihn mit sofortiger Wirkung von der Arbeit „freigestellt“ habe. Die Partei bestätigt bislang offiziell nur den Vorgang an sich.

Der Hintergrund der Suspendierung ist bizarr. Nach Informationen dieser Redaktion gibt es einen Chat zwischen Lüth und einer Bewerberin um eine Stelle in der Fraktion. Die Bewerberin sei abgelehnt worden und darüber erbost gewesen, hieß es. In dem Chat soll Lüth dann geschrieben habe, dass er „Faschist“ und „arischer Abstammung“ sei. Screenshots davon erreichten die Fraktionsspitze. Unklar ist, ob Lüth die Formulierung ironisch benutzte. Die ihn in der Fraktion näher kennen, vermuten das.

Der 43-jährige, in Berlin wohnende Familienvater, hat eigentlich eine liberale Vorgeschichte. Zwar vertrat er AfD-Positionen, profilierte sich aber weder in Gesprächen noch in seinen öffentlichen Äußerungen als besonders ideologisch. Er gehörte keiner Strömung der AfD an. Freilich berichten Insider auch, dass Lüth vor allem dann, wenn es geselliger wurde, gern mal alte Wehrmachtslieder sang oder zweifelhafte Sprüche zum Besten gab.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020