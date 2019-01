Zähes Ringen um den Kohle-Konsens

Berlin.In schwierigen Verhandlungen und begleitet von Protesten haben Industrie, Gewerkschaften, Politik und Klimaschützer einen Kompromiss für einen Kohleausstieg gesucht. Die 28-köpfige Kohlekommission kam gestern zu ihrer vielleicht entscheidenden Sitzung zusammen. Teilnehmer rechneten mit schwierigen Verhandlungen bis in die Nacht hinein, auch eine Vertagung galt als möglich. Unterdessen drängen die Regierungschefs der Kohle-Länder die Bundesregierung zu „belastbaren Zusagen“ über langfristige Finanzhilfen für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen.

Umstritten ist vor allem, wann genau und in welchen Schritten Deutschland aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen soll, sowie Fragen der Finanzierung. Ein Drittel des Stroms in Deutschland wird mit Hilfe von Kohle erzeugt. Das größte Steinkohlekraftwerk der Republik ist das Grosskraftwerk Mannheim (GKM).

Dabei wünscht sich die Mehrheit der Deutschen einen raschen Ausstieg aus der Kohle-Verstromung. 73 Prozent der Befragten im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen halten ein möglichst schnelles Ende für wichtig oder sehr wichtig. Umsetzen muss es die Politik. Neben einem konkreten Abschaltplan für die Kraftwerke gilt die Finanzierung als Hürde. Feste Zusagen können nur Bundesregierung und Bundestag machen. Milliarden an Steuergeldern sollen für Entlastungen von Bürgern und Industrie bei steigenden Strompreisen fließen, für Entschädigungen, aber auch für Hilfen für die betroffenen Beschäftigten und Investitionen in neue Jobs.

Länderchefs fordern Zusagen

In einem Brief der Regierungschefs der Kohle-Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt es, die Kohlekommission werde zu Maßnahmen für den Strukturwandel lediglich „Appelle“ formulieren können: „Entscheidend sind verbindliche Absprachen über den Umfang und das weitere Verfahren, die auch für folgende Bundesregierungen gelten.“

In dem Brief heißt es, eine belastbare Zusage des Bundes, die erforderlichen struktur- und verkehrspolitischen Maßnahmen zu finanzieren, sei eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die Ergebnisse der Kommission die Akzeptanz der betroffenen Menschen finden.

Die Kohle-Länder hatten sich Mitte Januar mit Merkel und den zuständigen Bundesministern getroffen. Dabei hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) laut Haseloff langfristige Hilfen zugesagt. Für Donnerstag ist ein weiteres Treffen geplant – dies wäre vor einer möglichen neuen Sitzung der Kohlekommission. Diese ist im Falle einer Vertagung bisher für den kommenden Freitag geplant.

Klimawandel beschleunigt

Deutschland steigt schon jetzt langsam aus der Kohle aus, außerdem bis 2022 aus der Atomkraft. Der Prozess muss aber beschleunigt werden, damit die deutschen und internationalen Ziele im Klimaschutz einzuhalten sind. Bei der Verstromung von Braun- und Steinkohle entsteht viel Kohlendioxid (CO2), das in der Atmosphäre den Klimawandel beschleunigt.

Laut Entwurf des Kommissions-Konzepts soll in den Jahren 2023, 2026 und 2029 überprüft werden, wie sich der Kohleausstieg zum Beispiel auf die Entwicklung der Strompreise auswirkt – um notfalls nachzusteuern.

Die Sitzung der Kohlekommission wurde von Protesten begleitet. Am Morgen demonstrierten Mitglieder der Bergbau-Gewerkschaft IG BCE sowie Umweltaktivisten am Wirtschaftsministerium. Am Mittag sammelten sich Tausende Schüler und Studenten vor dem Wirtschaftsministerium, um lautstark für einen schnellen Kohleausstieg und entsprechend mehr Klimaschutz zu demonstrieren. (mit mk)

