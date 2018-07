Zahl der Empfänger auf Rekordtief

Wiesbaden.In Deutschland haben so wenig Menschen Geld vom Staat zur Sicherung ihres Lebensunterhalts bekommen wie seit Jahren nicht. Rund 7,3 Millionen Menschen bezogen Ende 2011 die Sozialleistung, wie das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden mitteilte. Das sind so wenig wie nie seit Beginn der Statistik im Jahr 2006. Insgesamt bekamen 8,9 Prozent der Bevölkerung Hartz IV, Sozialhilfe,

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2012