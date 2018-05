Zahl der Straftaten sinkt auf niedrigstes Niveau seit 1992

Anzeige

Berlin (dpa) - Die Kriminalität in Deutschland geht zurück: Die Sicherheitsbehörden registrierten im vergangenen Jahr 5,76 Millionen Straftaten - die niedrigste Zahl seit 1992.

Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die erfasste Kriminalitätsrate sogar niedriger als in den vergangenen 30 Jahren, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2017 in Berlin betonte.

Auf 100.000 Einwohner kommen demnach weniger als 7000 Fälle. Seehofer sagte: «Deutschland ist sicherer geworden. Gleichwohl gibt es zur Entwarnung keinen Anlass.» Für die Behörden von Bund und Ländern bleibe viel zu tun.

JUGENDKRIMINALITÄT: Immer mehr Kinder und Jugendliche werden straffällig. Lässt man Verstöße gegen das Ausländerrecht unberücksichtigt, stieg die Zahl der Tatverdächtigen im Alter von 6 bis 13 Jahren um 14,4 Prozent auf 64.364 Verdächtige. Bei den Jugendlichen war der Zuwachs geringer (plus 2,6 Prozent). Doch es gibt regionale Unterschiede: Dass etwa die Zahl der Straftaten an Schulen in Rheinland-Pfalz 2017 zurückgegangen ist, führt die SPD-geführte Landesregierung darauf zurück, dass dort die Zahl der Psychologen und Sozialarbeiter aufgestockt wurde.