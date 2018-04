Zahlen Mieter bald mehr?

Anzeige

Juristische Bedenken

Der Bundesfinanzhof stuft die Grundsteuer seit dem Jahr 2008 als verfassungswidrig ein. Bei der Feststellung der Einheitswerte komme es zu „gleichheitswidrigen Wertverzerrungen“. Die „tiefgreifenden Veränderungen im Gebäudebestand sowie auf dem Immobilienmarkt“ würden nicht in die Bewertung einbezogen. Drei Einzelfälle legte das höchste Finanzgericht dem Bundesverfassungsgericht vor, dazu kamen zwei Verfassungsbeschwerden.

Koalition der Unterlasser

Für Thomas Eigenthaler, den Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, liegt der Reformbedarf auf der Hand: „Der gesunde Menschenverstand muss eine Besteuerung aufgrund 54 oder 83 Jahre alter Werte für grotesk halten.“ Laut Gesetz müssten ohnehin alle sechs Jahre die Bewertungen überprüft werden. Dabei dauerte schon die erste Erhebung der Einheitswerte zehn Jahre. Die Länder hätten daran kein Interesse, weil ihnen nur Kosten entstehen, aber kein Profit. Die Bürger hielten aus Angst vor Steuererhöhungen still. Eigenthaler: „So entstand ein große Koalition der Unterlasser.“

Was schlagen die Länder vor?

Seit über 20 Jahren streiten die Politiker über die Reform der Grundsteuer. Den letzten Anlauf unternahmen die Bundesländer im Spätherbst 2016. Der Plan sieht vor, alle 35 Millionen Grundstücke und Immobilien in Deutschland neu zu bewerten. Dabei soll der Wert des Gebäudes berücksichtigt werden und der Bodenrichtwert, der sich aus den durchschnittlichen Verkaufspreisen ergibt. Etwa sieben Jahre würde diese Neubewertung dauern, schätzen Steuerleute. Die Finanzämter müssten aber erst Personal dafür suchen.

Unkalkulierbare Mehrkosten

Allerdings hat der Bundestag den Vorschlag der Ländermehrheit vor der Bundestagswahl nicht mehr umgesetzt. Von Anfang an haben Bayern und Hamburg das Konzept der Ländermehrheit abgelehnt, weil sie zu große Steuererhöhungen fürchteten. Hamburg hat mittlerweile Modellrechnungen erstellt. Demnach würden sich die Einheitswerte weit auffächern, wenn heutige Bodenwerte und pauschalierte Baukosten zugrunde gelegt werden: Die Spannbreite würde von einer Verdopplung der Einheitswerte bis zum Faktor 47 reichen. Für Baden-Württemberg kalkuliert der Eigentümerverband Haus und Grund, dass der Einheitswert auf das 14-Fache steigen wird.

Sitzmann weist Kritik zurück

Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) verteidigt das Ländermodell. „Die Hamburger Rechnung ist nicht realistisch“, kritisiert ihr Sprecher. Die steigenden Einheitswerte würden durch Anpassungen auf Ebene der Länder und der jeweiligen Kommunen wieder ausgeglichen. Hamburg habe ohne diese Korrekturstufen gerechnet. „Alle wollen eine aufkommensneutrale Reform“, betont er. Allerdings sei klar, dass es eine Umverteilung bei den Zahlern wie Kommunen als Empfänger geben wird.

Was sind die Alternativen?

Am gerechtesten für jeden Einzelfall wäre eine Bewertung, die sich am Verkehrswert der Immobilien orientiert. Das Verfahren wäre aber zu aufwendig. Deshalb setzen die Länder in ihrem Modell auf Pauschalen für die Herstellungskosten der Gebäude. Kritiker halten aber auch dieses Modell für zu kompliziert. Die Länder Bayern und Hamburg schlagen deshalb ein Flächenmodell vor, das neben dem Grundstückswert die Gebäude nur nach ihrer Nutzfläche berücksichtigt. Diese Variante gilt aber als besonders ungerecht. Ob damit der Grundsatz einer gleichmäßigen Besteuerung erfüllt werden kann, bezweifelt Eigenthaler. Der Mieterbund will die Grundsteuer nur noch am Bodenwert orientieren.

Wie könnte es weitergehen?

Die Steuerfachleute erwarten sich vom Urteil der Verfassungsrichter Hinweise für die überfällige Reform. Diese könnte weitere Folgen haben. Sind die Unterschiede zwischen Gewinnern und Verlierern einer Neuberechnung zu groß, drohen Diskussionen über Änderungen am kommunalen Finanzausgleich. Bereits vor der Entscheidung fordert der Mieterbund, die Weitergabe der Grundsteuer an die Mieter zu unterbinden. Von Wertsteigerungen der Immobilien profitiere schließlich nur der Eigentümer. Hart treffen könnte das Urteil Städte und Gemeinden, wenn die Richter nur eine kurze Übergangsfrist einräumen oder die Grundsteuer bis zur Neuregelung gar aussetzen. Dann droht Ebbe in den kommunalen Kassen.

