Zahlen weltweit steigen teilweise wieder

Die Normalität nach der ersten Corona-Welle war in China zum Greifen nah – bis das Coronavirus vergangene Woche in Peking erneut ausgebrochen ist. Am Donnerstag meldete die Pekinger Gesundheitskommission 21 weitere Infizierte. Damit gibt es innerhalb der vergangene sieben Tage bereits 158 bestätigte Infektionen in der 20-Millionen-Metropole. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch, der vergangene Woche auf dem Xinfadi-Großmarkt der Stadt begann, riefen die Behörden die zweithöchste Sicherheitsstufe aus, womit Peking teilweise abgeriegelt wird.

Im Iran steckt Präsident Hassan Ruhani in einem Dilemma. Einerseits will und muss er Lockerungen vornehmen, um eine noch akutere Wirtschaftskrise im Land zu verhindern. Andererseits sind seit den Öffnungen Ende Mai die Fallzahlen um das Zweifache gestiegen. Aktuell sind seit dem Ausbruch der Pandemie Ende Februar fast 9200 Iraner am Corona-Virus gestorben und über 195 000 haben sich infiziert.

In Indiens Hauptstadt Neu Delhi gehen zurzeit die Krankenhausbetten aus – und auch in Leichenhallen wird der Platz knapp. So lässt die Millionenmetropole Züge, Hochzeitshallen, Hotels und Stadien in temporäre Corona-Krankenhäuser umwandeln. Inzwischen ist Indien bei den Corona-Infektionen weltweit auf Platz vier – nach den USA, Brasilien und Russland. dpa

