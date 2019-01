Zehntausende demonstrieren in Brüssel für Klimaschutz

Brüssel (dpa) - In Belgien haben erneut zahlreiche Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich rund 70.000 Bürger an einem «Marsch für das Klima», um ambitionierte und sozial gerechte Maßnahmen zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes zu fordern.

Eine weitere Protestveranstaltung gab es in Mons. Eine erste große Demonstration für den Klimaschutz war bereits am 2. Dezember in Brüssel organisiert worden.

Zudem gibt es seit mehreren Wochen Proteste von Schülern und Studenten, die dafür zum Teil sogar den Unterricht und Vorlesungen schwänzen. Sie sind Teil der internationalen Initiative «Fridays For Future» (Freitage für die Zukunft).