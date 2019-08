„Zeichen der Respektlosigkeit“

Washington.Der israelische Botschafter in den USA gilt nicht als Kind von Traurigkeit. Doch die Idee, Mitgliedern der Mehrheitspartei im Repräsentantenhaus aus tagespolitischen Erwägungen die Einreise zu verweigern, hielt Ron Dermer für gar zu abenteuerlich. „Aus Respekt vor dem US-Kongress und dem großartigen Bündnis zwischen Israel und Amerika“, erklärte Israels Chef-Diplomat vergangenen Monat, „würden wir keinem US-Abgeordneten die Einreise nach Israel verwehren.“ Genau das tat jetzt Ministerpräsident Netanjahu, nachdem Donald Trump ihn via Kurznachrichtendienst Twitter unter Druck gesetzt hatte, die muslimischen Kongressneulinge Ilhan Omar und Rashida Tlaib nicht ins Land zu lassen.

Die beiden Demokratinnen hassten Israel und alle Juden, hatte Trump darin behauptet. Es sei ein Zeichen der Schwäche, sie einreisen zu lassen. Das war eine klare Ansage des einen Rechtspopulisten in den USA an den anderen in Israel, der gerade im Wahlkampf steht und dringend die Unterstützung der israelischen Rechten braucht. Die beiden Demokratinnen seien bei ihrem geplanten Besuch der palästinensischen Siedlungsgebiete darauf aus gewesen, so Netanjahus Begründung für sein Einknicken, „Israel Schaden zuzufügen“.

Am Freitag trat die Regierung dann einen Teilrückzug an. Sie erlaubte Tlaib, ihre 90-jährige Großmutter aus humanitären Gründen über Nacht im Westjordanland zu besuchen. Kurz darauf kündigte Tlaib jedoch an, nicht einzureisen. „Ich habe entschieden, dass ein Besuch bei meiner Großmutter unter diesen repressiven Bedingungen allem widerspricht, an was ich glaube – dem Kampf gegen Rassismus, Unterdrückung und Ungerechtigkeit“, schrieb Tlaib am Freitag auf Twitter.

Ursprünglich wollten Tlaib und Omar auf Einladung der Organisation „Miftah“ Bethlehem, Hebron, Ramallah im besetzten Westjordanland sowie den Osten Jerusalems besuchen. Das Programm sah einen Besuch des für Juden und Muslime heiligen Tempelbergs mit der al-Aqsa-Moschee vor.

Sorge um Beziehung der Staaten

Die Israel-Lobby-Gruppe in Washington AIPAC reagierte mit Kritik. Sie fürchtet langfristige Konsequenzen für das sorgsam kultivierte Verhältnis zwischen den USA und Israel. Das sieht auch der erfahrene US-Diplomat Michael McFaul so. Trump und Netanjahu hätten den Beziehungen langfristig Schaden zugefügt, um kurzfristig zu punkten. „Trump wird nicht ewig Präsident bleiben.“ Bis dahin scheint er entschlossen zu sein, die Macht seines Amtes zu nutzen, um gegen seine politischen Gegner vorzugehen.

Dass er im Fall von Ilhan Omar und Rashida Tlaib dafür sogar eine fremde Regierung einspannt, wird in den USA als Grenzüberschreitung gesehen. Die demokratische Sprecherin Nancy Pelosi wertete Trumps Vorgehen als „ein Zeichen der Ignoranz und der Respektlosigkeit und unter der Würde des Präsidentenamtes“.

