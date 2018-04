Zschäpe-Verteidiger: Bundesanwaltschaft ignoriert Fakten

Anzeige

Konkret wies Borchert beispielsweise den Vorwurf zurück, Zschäpe sei an der Beschaffung von Waffen für den «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) beteiligt gewesen. Die Bundesanwaltschaft habe nicht nachgewiesen, dass Zschäpe auch nur eine einzige Waffe erworben habe.

Borchert hatte am Dienstag mit seinem Plädoyer begonnen, das er zusammen mit seinem Kollegen Mathias Grasel halten will. Die beiden Anwälte weisen insbesondere den zentralen Anklagevorwurf zurück, Zschäpe sei Mittäterin an allen Morden und Anschlägen des NSU gewesen. Die Bundesanwaltschaft hatte für Zschäpe in ihrem Plädoyer lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung gefordert.