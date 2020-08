Zu wenig Personal, zu große Gruppen

Gütersloh.Schlechte Personalausstattung und zu große Gruppen: Angesichts nur geringfügiger Verbesserungen bei der Kita-Qualität sieht die Bertelsmann-Stiftung die frühkindliche Förderung in vielen Einrichtungen gefährdet. Viele Kindergärten und Krippen in Deutschland könnten ihren Bildungsauftrag so allenfalls eingeschränkt umsetzen, mahnten die Fachleute bei Veröffentlichung des „Ländermonitorings frühkindliche Bildungssysteme“ am Dienstag.

Dreiviertel mit wenig Personal

Bundesweit besuchen demnach fast drei von vier Kindern eine Kita oder eine Krippe mit zu wenig Personal: So kamen zum Erhebungsstichtag im März 2019 rein rechnerisch 4,2 Krippenkinder auf eine Erzieherin oder einen Erzieher. Im Kindergarten waren es 8,8 Kinder pro Fachkraft. Die Experten empfehlen aber maximal 3 Krippenkinder beziehungsweise 7,5 Kindergartenkinder pro Erzieherin. Bundesweit waren zudem mehr als die Hälfte aller Kita-Gruppen insgesamt größer als empfohlen. Trotz des Kita-Platz-Ausbaus und Investitionen in zusätzliches Personal seien die Qualitätsverbesserungen nur gering. „Ist eine Fachkraft für zu viele Kinder zuständig, kann sie nicht auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen, die Persönlichkeitsentwicklung oder den familiären Hintergrund betrachten“, sagte Anette Stein, bei der Stiftung verantwortlich für den Bereich frühkindliche Bildung. Es brauche dringend weitere und dauerhafte Investitionen in die Qualitätsentwicklung:

Familienministerin Franziska Giffey wies die Kritik zurück: „Millionen Kinder gehen gerne in ihre Kita und werden dort gut betreut und gefördert“, erklärte die SPD-Politikerin. „Es ist nicht richtig, derart gravierende Zweifel an einer kindgerechten Betreuung in den Kitas zu säen.“

Kinder in Krippen und Kindergärten im Südwesten erhalten laut der Studie zwar die bundesweit intensivste Betreuung in einem Flächenland. Allerdings besucht jedes zweite von ihnen eine Einrichtung mit zu wenig Personal. Eine Fachkraft kümmert sich um 3,1 Krippenkinder– 2012 waren es noch 3,5 Kinder. Auf eine Fachkraft im Kindergarten kamen 6,9 Drei- bis Sechsjährige.

In Hessen und Rheinland-Pfalz sieht es nicht so gut aus: In mehr als drei Viertel der hessischen Kita-Gruppen habe es zu wenig Fachpersonal gegeben. Jede Fachkraft in Krippen hat durchschnittlich 3,8 Kinder betreut. In Kindergartengruppen lag die Quote bei 9,6 Kindern pro Fachkraft. Damit hat sich Hessen seit dem vorigen Ländermonitoring nicht verbessert. In Rheinland-Pfalz gibt es für vier von fünf Kindern in Kita-Gruppen nicht genügend Fachpersonal. 3,7 Kinder kamen auf eine Fachkraft in der Krippe und 8,6 im Kindergarten. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020