Zuflucht in der Grashütte

Pemba.Wand an Wand stehen die Grashütten. Manche mit Dachplane, die meisten ohne. Vor einer Hütte sitzt Manuel António. „Wir müssen kuschen wie die Hühner“, sagt der 57-Jährige. Er fühlt sich hilflos, dem Schicksal ausgeliefert. „Wenn jemand sagt, husch, dann müssen wir laufen.“ António war in seinem Dorf im Distrikt Quissanga im Norden von Mosambik bisher nie auf Hilfe angewiesen. Aber ob er je wieder daheim die Familie mit seinem Acker ernähren kann? Dort habe Krieg geherrscht, er und seine Frau hätten fliehen müssen.

Terror durch militante Islamisten

Nun lebt das Paar seit Monaten 45 Kilometer von der Stadt Pemba entfernt mit vier Angehörigen in der drei mal fünf Meter großen Hütte, in der sie sich nicht mal aufrichten können. Das Wasser stehe ihm bei Regen bis zu den Knöcheln, sagt Antònio. Durchfälle grassieren, es gibt wenig zu essen, keine Moskitonetze. Ein Funke vom Herdfeuer könnte alles in Brand setzen. Vor wenigen Tagen versicherte die Armee im Staatsfernsehen, sie werde Antónios Distrikt Quissanga zurückerobern von den Aufständischen, „Insurgentes“, wie sie offiziell heißen. Die Leute könnten bald heimkehren. Doch kaum jemand scheint es zu glauben. Seit drei Jahren terrorisieren militante Islamisten den Norden der Provinz Cabo Delgado. Die Zahl der Toten wird auf mehrere Tausend geschätzt.

Die frühere Kolonialmacht Portugal, die EU und die USA sicherten Unterstützung im Kampf gegen den Terror zu. Doch es scheint unklar, welche Strategie die Regierung verfolgt. Die Vereinten Nationen und die Regierung schätzen die Zahl der Flüchtlinge inzwischen auf über eine halbe Million. Die Landesdirektorin des Welternährungsprogramms, Antonella D’Aprile, ist auch deshalb beunruhigt, weil die Schäden des Zyklons Kenneth von 2019 noch nicht verkraftet sind. Hinzu kommen die Corona-Pandemie, der Mangel an Infrastruktur und die schwere Erreichbarkeit der Gegend in der Regenzeit.

In einem Camp wurde schon Cholera festgestellt, wie Joaquim Guinart, Programmkoordinator von „Ärzte ohne Grenzen“ berichtet. Hinzu kämen Durchfälle, Dehydrierung und Schmerzen nach tagelangen Fußmärschen. Der Psychologe Adamo Armando schildert die seelischen Wunden: „Manche Leute sind extrem traumatisiert, sie mussten die Enthauptung von Angehörigen miterleben.“ Eine von ihnen ist Ancha Omar. Die 30-Jährige kam vor gut vier Wochen in Pemba an. Dort teilt sie sich am Strand ein Haus, in dem früher drei Menschen lebten, mit 43 Angehörigen. Omar ist hochschwanger mit dem sechsten Kind und wirkt sehr verstört. In ihrem Dorf Mucojo habe sie auf der Straße abgeschnittene Köpfe von Nachbarn gesehen. Dann sei sie nur noch gerannt. Dass sie je zurückkehren werde in ihr Dorf, kann sie sich nicht vorstellen. epd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020