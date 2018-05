Zufriedenheit mit Bundesregierung etwas größer

Anzeige

Dieser errechneten Projektion liegen die Erkenntnisse über die langfristige, sozialstrukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Berücksichtigt wird dabei auch die fehlende Bekenntnisbereitschaft von den Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, könnte die CDU/CSU erneut mit 34% rechnen, die SPD käme, ebenfalls unverändert, auf 20%. Auf 14% (+1) leicht zulegen könnte die AfD, und auch die FDP würde sich um einen Prozentpunkt auf jetzt 8% verbessern. Verluste von jeweils einem Punkt hätten die Linke mit 9% und die Grünen mit 12%. Die sonstigen Parteien kämen zusammen wie zuvor auf 3%. Damit gäbe es weiterhin nur für eine große Koalition aus Union und SPD oder für ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen eine Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Etwas größer als im April fällt die Zufriedenheit der Befragten mit den Leistungen der Bundesregierung insgesamt sowie mit den beiden Koalitionspartnern im Einzelnen aus: Die gemeinsame Arbeit der Großen Koalition wird anhand einer Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) jetzt mit 0,8 bewertet (April-I: 0,4; April-II: 0,6). Die CDU/CSU erhält für ihre Regierungsarbeit eine Beurteilung von 0,5 (April-I: 0,3; April-II: 0,4), und die SPD wird für ihre Leistungen mit 0,6 eingestuft (April-I: 0,5; April-II: 0,5).

Beurteilung der Bundesregierung

Ganz allgemein finden aktuell etwas mehr Bürger (64%) als in den letzten Wochen, dass das schwarz-rote Kabinett seine Sache insgesamt eher gut macht (April-I: 53%; April-II: 59%), 27% meinen dagegen, die Bundesregierung leiste eher schlechte Arbeit (April-I: 35%; April-II: 31%), 9% urteilen darüber nicht (April-I: 12%; April-II: 10%). Auf Zustimmung trifft die Arbeit der Großen Koalition mehrheitlich bei den Anhängern von Union (eher gut: 88%) und SPD (80%), und auch in den Reihen der Grünen schließt sich eine Mehrheit von 58% dieser Meinung an. Eher positiv äußern sich die FDP-Anhänger (gut: 46%; schlecht: 38%), die Linke-Anhänger sind gespalten (gut: 46%; schlecht: 46%). Die Anhänger der AfD bewerten die Leistungen der Bundesregierung mehrheitlich als schlecht (68%; gut: 23%).

Gewünschte Koalition

Wenn es um die gewünschte nächste Bundesregierung geht, gibt es nach wie vor ein stark aufgesplittertes Meinungsbild: 19% der Befragten bevorzugen zurzeit eine große Koalition aus Union und SPD (April-I: 14%; April-II: 16%), 9% sprechen sich für Rot-Grün (April-I: 11%; April-II: 10%) aus. Ebenfalls 9% hätten gern ein Bündnis aus CDU/CSU und FDP (April-I: 13%; April-II: 10%), 8% sind für Schwarz-Grün (April-I: 9%; April-II: 7%), 6% präferieren eine Jamaika-Koalition (April-I: 5%; April-II: 5%). Lediglich 4% wünschen sich eine Zusammenarbeit von SPD, Linke und Grünen (April-I: 4%; April-II: 5%), insgesamt 21% plädieren für verschiedene sonstige Konstellationen (April-I: 22%; April-II: 23%). 24% antworten mit „weiß nicht“ (April-I: 22%; April-II: 24%).