Zum Homeoffice nach Brüssel pendeln

Brüssel.An jedem Freitag bietet sich am Brüsseler Flughafen das gleiche Bild: Die bis dahin leeren Abfertigungshallen füllen sich, die Flieger in die benachbarten Hauptstädte sind gut besetzt – trotz des Coronavirus. Vor allem die Verbindung nach Berlin ist gefragt: Dann reisen die Angestellten der europäischen Institutionen übers Wochenende zu ihren Familien.

Eigentlich ist diese Pendelei sinnfrei. Denn die meisten Mitarbeiter von Kommission und Parlament haben ihr Brüsseler Büro seit Wochen nicht von innen gesehen. Parlamentspräsident David Sassoli hatte das Abgeordnetenhaus Anfang November zusperren lassen und auch die Volksvertreter ins Homeoffice geschickt. Dabei könnten die Politiker und ihr Stab, wenn sie von zu Hause aus arbeiten sollen, auch in Berlin oder München, Dresden oder Hamburg bleiben.

Doch das erlauben die Bestimmungen für das Personal nicht. Also reisen sie von ihrem Heimatort am Montagmorgen nach Brüssel und am Freitag wieder zurück. Da geht es um Versicherungs- und Steuerpflichten, aber auch um das Bedürfnis der Arbeitgeber, die Mannschaft schnell zusammenrufen zu können. Aber die Anwesenheit in der belgischen Metropole ist gar nicht nötig, da derzeit kein politisches Spitzentreffen physisch stattfindet.

Warnung der Virologen

Seit etlichen Monaten tagt die europäische Volksvertretung daher schon in Brüssel, obwohl das Parlament seinen Sitz in Straßburg hat. Und so träumte manch ein Politiker schon davon, dass Straßburg vielleicht am Ende doch obsolet werden könnte. Dem ist nicht so. Sassoli bekam am Dienstag einen Brief der Straßburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian, die sich höchst erstaunt darüber zeigte, dass die Geschäftsführung des Abgeordnetenhauses den Brüsseler Tagungssaal für 500 Millionen Euro wegen baulicher Mängel renovieren wolle, wo man doch in Straßburg ,,ein voll funktionsfähiges Gebäude“ habe.

Das Schreiben passt zu den Bemühungen der französischen Regierung, die ihren Druck auf Sassoli seit Monaten massiv erhöht, endlich einmal im Monat nach Straßburg zurückzukehren. Doch sowohl das Elsass als auch Brüssel gehörten und gehören noch immer zu den Brennpunkten der Pandemie. Und belgische Virologen warnten in der vergangenen Woche, die Beschränkungen zu schnell zu lockern.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020