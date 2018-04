Zum Schluss noch einen Bourbon

Anzeige

Houston.Sie verabschiedete sich, wie sie lebte. Bis zu ihrem letzten Atemzug hielt sie die Hand ihres Ehemanns George, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war. Nachdem sie sich drei Tage zuvor entschieden hatte, die medizinische Behandlung ihrer Leiden einzustellen, nahm sie noch Telefonate entgegen. Und als wollte Barbara Bush ein Ausrufezeichen hinter ein, wie sie einmal sagte, „großartiges Leben“ setzen, gönnte sie sich zum Schluss einen Bourbon.

Barbara Bush war am 8. Juni 1925 in New York als Tochter des Verlegers Marvin Pierce und der Nachfahrin eines Richters am Verfassungsgericht von Ohio, Pauline Robinson, zur Welt gekommen. Sie wurde 92 Jahre alt.

„Mein Silberfüchschen“

Ein Sprecher des 41. Präsidenten teilte mit, George H. W. Bush habe ein „gebrochenes Herz“, werde aber stark bleiben. So wie die Frau an seiner Seite, die er liebevoll „mein Silberfüchschen“ nannte. Ein Name, der seine Bedeutung unter den Mitarbeitern des Weißen Hauses leicht veränderte. Dort galt der „Silver Fox“ als gefürchtet. Im Unterschied zu dem traditionellen Frauenbild, das sie in der Öffentlichkeit verkörperte, führte die First Lady hinter den Kulissen Regie. Wer ihrem Mann nicht mit vollem Engagement diente, musste ihren Bann fürchten. Auch im Bush-Clan wurde sie ehrfurchtsvoll „The Enforcer“ genannt, was so viel wie „Die Vollstreckerin“ heißt.