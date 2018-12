Zur letzten Schicht kommt der Bundespräsident

Bottrop.Sein Blick ist voller Wehmut. Reviersteiger Jürgen Jakubeit – in der Mitte des Fotos – hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) in Bottrop das letzte Stück Steinkohle überreicht, das in Deutschland gefördert worden ist. Peter Schrimpf, Vorstandsvorsitzender der Ruhrkohle AG, legt Jakubeit die Hand auf die Schulter. Die Szene steht für das Ende des Steinkohleabbaus in Deutschland nach rund 200 Jahren. Die Bundesregierung, die Kohleländer Nordrhein-Westfalen und Saarland sowie die Bergbaugewerkschaft IG BCE hatten es im Jahr 2007 vereinbart. Rund 33 000 Bergleute und andere Mitarbeiter waren damals auf den Zechen beschäftigt. Jetzt sind es noch rund 3500. Großzügige Vorruhestandsregelungen sorgten dafür, dass es keine Entlassungen beim Personalabbau gibt. dpa

