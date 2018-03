Anzeige

In der Ausgabe vom 6. Februar hat diese Zeitung auf der Seite „Welt und Wissen“ über einen Syrer berichtet, der zwei seiner Ehefrauen nach Deutschland nachholen möchte. Der betreffende Mann hat, anders als ursprünglich berichtet, noch keine Erlaubnis für einen Nachzug der beiden Frauen von einer deutschen Behörde bekommen. Er hofft aber, dass er eine der Frauen und die acht Kinder mit dem Familiennachzug nach Deutschland holen kann und die zweite als Mutter einiger seiner Kinder. Zu dem konkreten Fall wollte sich das Ministerium auf Anfrage nicht äußern. Derzeit sind weder die beiden Frauen noch die Kinder in Deutschland, da es ihnen wegen des Konfliktes in Syrien nicht möglich war, die deutsche Botschaft in der Türkei aufzusuchen. tat