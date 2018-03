Zurück in der Spur

Anzeige

Die CSU ist wieder in der Spur. Mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten ist Markus Söder jetzt auch offiziell der starke Mann im Freistaat. Und in Berlin wird Parteichef Horst Seehofer als Innenminister den Wahlkampf Söders in Bayern flankieren. Das ist die Aufgabenteilung. Söder und Seehofer spielen den Doppelpass. So gut es eben geht, wenn man einander in herzlicher Abneigung verbunden ist.

Einen Vorgeschmack darauf, wie Seehofer künftig agiert, hat er geliefert – mit dem Masterplan zu Abschiebungen und jetzt sein klares Wort, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Damit erneuert er eine Debatte, die das Land schon mehrfach geführt hat und der es derzeit nicht wieder bedarf. Seehofer hat sie allein deshalb eröffnet, um der rechten Flanke zu signalisieren, dass die CSU auch sechs Monate nach dem miserablen Abschneiden bei der Bundestagswahl immer noch verstanden hat. Die christsozialen Sheriffs sitzen jetzt nicht mehr nur in München, sondern auch in Berlin.

Ob durch diese Diskussion aber die drängenden Probleme gelöst werden, die es bei der Integration und bei der inneren Sicherheit gibt, muss bezweifelt werden. Außerdem sollte man Seehofer daran erinnern, dass er sein Ministerium um einige Zuständigkeiten erweitert hat – zum Beispiel um den Bereich Bauen. Er ist nicht nur Innenminister. Man kann daher nur hoffen, dass er in den nächsten Wochen genauso intensiv gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Städten vorgeht, wie er um die Wähler der AfD buhlt.