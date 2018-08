Zustimmung aus Bundesländern

Der Bauernverband hatte zuletzt eine Unterstützung von einer Milliarde Euro ins Gespräch gebracht. In seiner eigenen Bilanz stellte er nun ebenfalls eine „miserable Getreideernte“ fest. Hinzu kämen Einbußen bei Kartoffeln und Zuckerrüben. In einigen Regionen lägen die Ernteverluste zwischen 50 und 70 Prozent bis hin zu Totalausfällen.

Aktuell höhere Erzeugerpreise für Getreide an den internationalen Märkten seien dringend erforderlich, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied gestern. Ackerbauern mit großen Einbußen profitierten aber nur begrenzt, wenn sie keine nennenswerten Mengen zu höheren Preisen absetzen könnten.

Aus den Ländern kamen gestern positive Reaktionen. So kündigten unter anderem Nordrhein-Westfalen und Bayern rasch an, sich zu beteiligen. Niedersachsen stellte einen eigenen Betrag von fünf Millionen Euro in Aussicht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mahnte einen Umbau zu einer klimaschonenden Landwirtschaft an, um Bauern nicht nur kurzfristig zu helfen, sondern vor zukünftigen Schäden zu bewahren. dpa

