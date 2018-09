Zuwanderung einzige Option

Düsseldorf.Amera Kabara hat in Syrien eine Hochschule besucht, zwei Geschäfte geführt, ist vor dem Krieg geflüchtet und lässt sich jetzt im Rheinland zum Altenpfleger ausbilden. Gianluigi Brescia studierte in Italien Medizin und lernt nun gerade für seine Approbation, um in Neuss als Krankenhaus-Kardiologe zu arbeiten. Und Kateryna Nezhentesva war in der Ukraine Krankenschwester, bevor sie nach neun Monaten Anerkennungszeit in einer städtischen Klinik anfing. Experten und Praktiker sagen: Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen. Ohne zugewanderte oder geflüchtete Kräfte kollabiere das Gesundheitswesen.

„In ländlichen Regionen könnten wir die medizinische Versorgung ohne Ärzte aus dem Ausland schon heute nicht mehr sicherstellen“, schildert Jürgen Herdt von der Ärztekammer Westfalen-Lippe, der viertgrößten in Deutschland. Ende 2017 hatten rund zwölf Prozent aller Ärzte – rund 45 000 Personen – keinen deutschen Pass, eine deutliche Zunahme. „Je weiter man in den ländlichen Raum kommt, desto höher ist der ausländische Mediziner-Anteil.“ In einigen Kreisen wie Olpe oder Höxter seien in den Kliniken gut 80 Prozent der jungen Assistenzärzte bis 35 Jahre Ausländer.

Maike Tölle von der Katholischen Hospitalvereinigung KHWE betont: „Im Moment ist Zuwanderung die einzige Option.“ Es würden viel zu wenig Mediziner in Deutschland ausgebildet. „Die Politik hilft uns da sehr wenig. Hätten wir die ausländischen Assistenzärzte und Pfleger nicht, würde unser Gesundheitssystem zusammenbrechen.“ Die große Koalition hatte gerade erst eine Trendwende gegen den Pflegenotstand und mehr Personal versprochen. Ohne ausländische Kräfte sei es kaum noch möglich, eine Klinik oder Pflegeeinrichtung zu betreiben, sagt auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

In der Pflege werden im Jahr 2035 etwa 280 000 Kräfte fehlen, prognostiziert Arbeitsmarktforscher Tobias Maier vom Bundesberufsbildungsinstitut BIBB. „Ja, qualifizierte Einwanderung würde helfen.“ Wie funktioniert das im Gesundheitsbereich, welche Hürden, Wege, Projekte gibt es?

Drei Jahre Sprachkurs

Beispiel Amera Kabara: Er durchläuft ein von der Bundesagentur für Arbeit und dem Land NRW unterstütztes Programm: Die Teilnehmer lernen in drei Jahren Deutsch, machen einen Hauptschulabschluss und werden zum Altenpflegehelfer ausgebildet. Das alles hat der 34-jährige Syrer schon geschafft. Der Lohn: „Im Oktober kann ich die Fachausbildung zum Altenpfleger anfangen. Es wird nicht leicht, aber ich hoffe, ich kann das machen.“ Was ist seine Motivation? In Syrien gebe es den Beruf so nicht. „In unserer Kultur pflegen die Kinder ihre Eltern zuhause. Und wir werden auch nicht 100 Jahre alt, so wie die deutschen Menschen.“ Vor gut drei Jahren flüchtete er vor den Bomben. Heimbewohnerin Elisabeth Grohmann (85) schätzt den Helfer ebenso wie dessen Kollegen aus Afghanistan und Eritrea, die im Programm Care For Integration (CFI) qualifiziert werden.

Ressentiments gegenüber sichtbar nicht-deutschen Pflegern gebe es selten, erzählt Hans-Peter Knips vom Bundesverband bpa, dessen NRW-Landesorganisation die CFI-Idee mitentwickelt hat. „Wenn ein Angehöriger sieht, dass ein Dunkelhäutiger seine Mutter pflegt, kann das auch gegen Fremdenfeindlichkeit wirken.“ Bisher war kein Azubi von Abschiebung bedroht. Die Teilnehmer seien in ihren drei Jahren Fachkraft-Ausbildung und zwei folgenden Berufsjahren „geschützt“. Die ausländischen Kollegen empfindet man am Lukaskrankenhaus Neuss als bereichernd.

