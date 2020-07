Zwei, die sich immer besser verstehen

Prien.Perfekter lässt sich ein Kanzlerinnenbesuch kaum inszenieren. Bei Bilderbuchwetter sind Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Herrenchiemsee und nehmen an der Sitzung des bayerischen Kabinetts in der Spiegelgalerie des Neuen Schlosses teil. Obwohl bei der Sitzung des Kabinetts mit der Kanzlerin die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die Corona-Krise im Mittelpunkt standen, zielt eine der ersten Fragen auf das Thema, das seit Monaten durch die Republik geistert: Hat Markus Söder das Zeug zum Bundeskanzler? Merkel hält sich mit einer Antwort zurück, und Söder betont: „Mein Platz ist in Bayern.“ Dass Söder Merkel derart hofieren würden, war lange nicht abzusehen. Viel war einst zu Bruch gegangen im Dauerkrach über die Migrationspolitik. ) dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020