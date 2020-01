Zwei Drittel aller Länder gelten als korrupt

Berlin.Im Kampf gegen Bestechung und Korruption kommt weltweit kaum ein Staat voran – auch Deutschland nicht. Zwar halte sich das Problem hierzulande in Grenzen, erklärte die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International (TI) am Donnerstag. Doch sie sieht auch in der Bundesrepublik erheblichen Verbesserungsbedarf, vor allem bei der Parteienfinanzierung. Zu oft würden Spenden nicht offengelegt und Lücken beim Sponsoring ausgenutzt, beklagte Deutschland-Chef Hartmut Bäumer in Berlin. TI fordert, dass Spenden schon ab 2000 Euro angezeigt werden müssen. Außerdem sollen sie auf 50 000 Euro pro Spender, Jahr und Partei gedeckelt werden. Bisher müssen Parteispenden ab einer Höhe von 10 000 Euro jährlich im Rechenschaftsbericht einer Partei auftauchen.

TI veröffentlicht jedes Jahr einen globalen Korruptionsindex, ein Ranking von 180 Ländern weltweit. Gemessen wird die in Wirtschaft, Politik und Verwaltung wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor. Deutschland erreichte wie im Vorjahr 80 von 100 möglichen Punkten. Im Ländervergleich bedeutet das Rang neun. „Der Mangel an wirklichen Fortschritten gegen Korruption in den meisten Ländern ist enttäuschend“, sagte TI-Chefin Patricia Moreira. Mehr als zwei Drittel der Staaten erreichten nicht einmal die Hälfte der Punkte. Allein in vier der G7-Staaten verschlechterte sich die Situation: in Kanada, Frankreich, Großbritannien und den USA. Ungarn, Rumänien und Bulgarien belegten die schlechtesten Ränge der 28 EU-Staaten. dpa

