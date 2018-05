Zwei Drittel befürworten strengeres Vorgehen der CSU bei Flüchtlingspolitik - Lediglich 14 Prozent halten USA für verlässlichen Partner

Anzeige

Knapp zwei Drittel aller Wahlberechtigten (63%) finden es gut, dass sich die CSU für ein deutlich strengeres Vorgehen in der Flüchtlingspolitik einsetzt, 32% lehnen dies ab, 5% urteilen hier nicht. Befürwortet wird der CSU-Kurs besonders von der AfD-Anhängerschaft (85%), aber auch Unions- (68%) und FDP-Anhänger (69%) unterstützen dies mehrheitlich. Geringer fällt die Unterstützung durch die SPD-Anhänger aus (gut: 50%; schlecht: 48%), ebenfalls gespalten sind die Linke-Anhänger (gut: 46%; schlecht: 49%); mehrheitlich ablehnend gegenüber der CSU-Flüchtlingspolitik äußern sich die Anhänger der Grünen (gut: 32%; schlecht: 64%).

Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern

Ein Aspekt der Flüchtlingspolitik, der von der CSU kritisiert wird, ist die Frage der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber: Nur eine Minderheit von 31% der Befragten ist in diesem Zusammenhang der Meinung, dass diejenigen Asylbewerber, deren Abschiebung von den Behörden angeordnet wurde, im Großen und Ganzen auch aus Deutschland abgeschoben werden, 61% glauben das nicht (weiß nicht: 8%). Mehrheiten in den Reihen der Union (59%), der SPD (62%), der AfD (79%), der FDP (68%) und auch der Linken (52%) glauben nicht, dass rechtskräftig beschlossene Abschiebungen dann auch überwiegend stattfinden, von den Grünen-Anhängern teilen 44% diese Ansicht (werden abgeschoben: 45%).

Gestiegene Steuereinnahmen wie verwenden?

In der Woche der Haushaltsdebatte im Bundestag sind sich die Befragten recht uneins, wie die gestiegenen Steuereinnahmen verwendet werden sollen: 39% sind dafür, damit zusätzliche staatliche Ausgaben zu tätigen, 34% sprechen sich dagegen für Steuersenkungen aus und 26% meinen, die Überschüsse sollten für den Schuldenabbau verwendet werden (weiß nicht: 1%). Unterschiedlich fällt dazu auch die Meinung der einzelnen Parteianhängergruppen aus. Als vor vier Jahren (Mai 2014) im Politbarometer eine ähnliche, wenn auch nicht ganz identische Frage gestellt wurde, plädierte eine relative Mehrheit von 44% der Befragten für den Schuldenabbau (staatliche Ausgaben: 20%; Steuersenkung: 34%).

Ausgaben für die Bundeswehr

Die Hälfte der Wahlberechtigten (49%) ist der Meinung, dass der Etat für Bundeswehr und Verteidigung künftig erhöht werden sollte, 18% sind für Kürzungen in diesem Bereich und 31% finden, es sollte hier nicht viel geändert werden (weiß nicht: 2%). Mit Ausnahme der Linke-Anhänger (mehr: 26%) und auch der Grünen-Anhänger (mehr: 37%; gleich: 38%) sind unterschiedlich große Mehrheiten in den Reihen der anderen Parteien tendenziell für eine Erhöhung des Verteidigungsetats (Union: 54%; SPD: 51%; AfD: 64%; FDP: 57%). Vor knapp vier Jahren (Oktober 2014), als die Ausstattung der Bundeswehr stark in der Diskussion stand, meinten nur 34% der Befragten, dass Deutschland in Zukunft mehr Geld für Bundeswehr und Verteidigung ausgeben sollte, 16% sagten „weniger“ und 44% fanden, da sollte sich nicht viel ändern (weiß nicht: 6%).

EU-Außenpolitik: Wichtigkeit des geschlossenen Auftretens?

Nahezu alle Befragten (94%) halten es für sehr wichtig (62%) bzw. wichtig (32%), dass die Europäische Union in außenpolitischen Fragen geschlossen auftritt, zusammen 5% finden dies nicht so wichtig (3%) oder gar nicht wichtig (2%), 1% hat dazu keine Meinung. Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen erachten ein geschlossenes Auftreten der EU-Staaten in der Summe für wichtig, allerdings gibt es Unterschiede in den Angaben, ob es als „sehr wichtig“ oder „wichtig“ empfunden wird.

Erwartung, wie die EU künftig in außenpolitischen Fragen auftreten wird

Die Mehrheit von 51% erwartet, dass sich in Sachen gemeinsames Auftreten der Europäischen Union in der Außenpolitik in Zukunft nicht viel ändern wird, 26% gehen davon aus, dass die EU-Staaten hier weniger geschlossen auftreten werden, nur 20% rechnen künftig mit mehr außenpolitischer Geschlossenheit als bisher. Unterschiedlich große Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften sagen, dass sich da in Zukunft nicht viel ändern wird.

Verlässliche Partner für Deutschland?

Sehr auffällig sind die Ergebnisse bei der Frage, welche Staaten die Wahlberechtigten als verlässliche Partner Deutschlands betrachten: Lediglich 14% aller Befragten halten die USA für einen verlässlichen Partner Deutschlands, 82% sehen das nicht so (weiß nicht: 4%). Die Anhänger aller Parteien sind sich in dieser Frage recht einig, auch die Meinung von Ost- und Westdeutschen fällt hier ähnlich aus.

36% der Befragten betrachten Russland als einen für uns verlässlichen Partner, 58% verneinen dies (weiß nicht: 6%). Im Falle Russlands weichen die Meinungen der Parteianhängergruppen stark voneinander ab: Eine Mehrheit in den Reihen der AfD (61%) und auch 45% bei der Linken halten Russland für einen zuverlässigen Partner, bei Union (33%), SPD (32%), FDP (39%) und Grünen (25%) schließen sich dieser Ansicht nur Minderheiten an. Unterschiedlich beurteilen dies auch Befragte in den alten (verlässlich: 32%; nein: 61%) und den neuen Bundesländern (verlässlich: 50%; nein: 44%).

Am relativ häufigsten (43%) halten die Befragten China für einen verlässlichen Partner Deutschlands, ebenfalls 43% meinen, China sei kein zuverlässiger Partner, 14% antworten hier mit „weiß nicht“. Innerhalb der Parteianhängergruppen von Union (verlässlich: 44%; nein: 42%) und SPD (verlässlich: 44%; nein: 45%) gibt es hier eher Uneinigkeit. Klarer fällt dagegen jeweils die Meinung der Anhän-ger der AfD (verlässlich: 59%; nein: 34%) und der Linken (verlässlich: 49%; nein: 37%) auf der einen Seite sowie die der FDP- (verlässlich: 37%; nein: 57%) und der Grünen-Anhänger (verlässlich: 35%; nein: 55%) auf der anderen Seite aus. Nicht ganz einig sind sich auch hier Befragte in den alten (verlässlich: 41%; nein: 45%) und den neuen Ländern (verlässlich: 51%; nein: 35%).

Wird das Atomabkommen mit dem Iran fortgeführt?

Auch wenn US-Präsident Donald Trump entschieden hat, aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen, sind die Deutschen eher zuversichtlich, dass es gelingen wird, das Atomabkommen auch ohne die USA fortzuführen, worum sich die Europäische Union und andere Staaten bemühen: 65% der Befragten meinen, dass dies gelingen wird, 28% glauben dies nicht, 7% machen dazu keine Angabe. Unterschiedlich große Mehrheiten in den Reihen aller Parteianhängergruppen rechnen mit einer Fortführung des Abkommens mit dem Iran.

Wird sich die Lage in Israel verschärfen?

Nach der umstrittenen Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem kam es zwischen israelischem Militär und Palästinensern zu gewalttätigen Aus-einandersetzungen. Drei Viertel aller deutschen Befragten (75%) fürchten, dass sich diese Auseinandersetzungen dort jetzt ausweiten und verschärfen werden, 20% glauben das nicht, 5% äußern sich dazu nicht. Alle Parteianhängerschaften schätzen dies ungefähr gleich ein.

Sanktionen gegen Russland

Aktuell wird wieder verstärkt über die Fortführung oder Lockerung der nach der Annexion der Halbinsel Krim 2014 und der militärischen Einmischung Russlands in der Ukraine verhängten Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland diskutiert. 45% der Befragten sind der Meinung, dass es bei den bisherigen Sanktionen bleiben sollte (Juni 2016: 29%), 36% sprechen sich jetzt für eine Lockerung der Strafmaßnahmen aus (Juni 2016: 40%), 14% finden, die Sanktionen müssten sogar verschärft werden (Juni 2016: 24%). 5% urteilen hier nicht (Juni 2016: 7%). Mehrheiten in den Reihen von Union, SPD, FDP und Grünen sind für ein Beibehalten der Sanktionen, AfD- und Linke-Anhänger für eine Lockerung. West- (wie bisher: 47%; lockern: 33%; verschärfen: 15%) und Ostdeutsche (wie bisher: 36%; lockern: 52%; verschärfen: 8%) sehen das unterschiedlich.

Interesse für die königliche Hochzeit

21% der Befragten geben an, sich für die am Samstag in England stattfindende Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle zu interessieren. 79% haben daran eher kein Interesse. Von den männlichen Befragten haben nach eigenen Angaben lediglich 6% Interesse, deutlich mehr sind es bei den Frauen (37%).

Wirtschaftliche Lage, Wirtschafts- und Arbeitsmarktkompetenz

65% aller Wahlberechtigten beurteilen die derzeitige Wirtschaftslage in Deutschland als gut (März: 67%; April-I: 63%), 30% halten sie für teils gut, teils schlecht (März: 27%; April-I: 32%), lediglich 4% finden die ökonomische Situation schlecht (März: 5%; April-I: 5%).

Ähnlich wie im Vormonat meinen 32% der Befragten, dass es bei uns konjunkturell momentan eher aufwärtsgeht (März: 32%; April-I: 30%), 49% erwarten keine größeren Veränderungen (März: 49%; April-I: 52%), 16% befürchten einen negativen wirtschaftlichen Trend (März: 15%; April-I: 13%).

Weiterhin trauen die Befragten (40%) am ehesten der CDU/CSU zu, unsere wirtschaftlichen Probleme lösen zu können (März: 38%; April-I: 40%), nur 13% haben hier das größere Vertrauen in die Politik der SPD (März: 13%; April-I: 13%). 6% nennen an dieser Stelle die FDP (März: 7%; April-I: 6%). 21% sagen, dass keine Partei hier viel tun könne (März: 21%; April-I: 20%) und 16% der Befragten machen dazu keine Angabe (März: 15%; April-I: 15%).

Wenn es um die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht, schreiben 31% der Wahlberechtigten der Union am häufigsten Kompetenz zu (März: 30%; April-I: 33%), 24% glauben hingegen, dass die SPD in diesem Bereich am meisten erreichen kann (März: 24%; April-I: 21%), 6% (März: 7%; April-I: 7%) setzen in Sachen Arbeitsmarkt auf die FDP. Explizit keiner Partei trauen 13% hier etwas zu (März: 12%; April-I: 13%), 20% antworten mit „weiß nicht“ (März: 19%; April-I: 19%).

Über ihre eigene wirtschaftliche Lage sagen 63% der Befragten, diese sei gut (März: 67%; April-I: 64%), 29% geht es in finanzieller Hinsicht teils gut, teils schlecht (März: 26%; April-I: 29%), 7% befinden sich nach eigenen Angaben in einer schlechten ökonomischen Situation (März: 6%; April-I: 7%).

Dass es ihnen in einem Jahr finanziell besser gehen wird, glauben 18% der Befragten (März: 17%; April-I: 16%), die große Mehrheit von 70% rechnet mit keinen wesentlichen Veränderungen (März: 71%; April-I: 72%), 11% befürchten, dass sie in zwölf Monaten ökonomisch schlechter dastehen werden als heute (März: 9%; April-I: 11%).