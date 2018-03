Zwei katalanische Begleiter Puigdemonts angezeigt

Anzeige

Schleswig.Der Fall des in Deutschland festgenommenen katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont sorgt weiter für Turbulenzen. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Neumünster, Puigdemont vorerst in Schleswig-Holstein festzuhalten, fällt die Generalstaatsanwaltschaft frühestens morgen eine Entscheidung über einen Antrag auf Auslieferungshaft. Puigdemont bleibt in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumünster. Das Bild zeigt ein Plakat mit der Aufschrift „Befreit Puigdemont“ vor der JVA. Gegen zwei Beamte, die den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten bei seiner Rückfahrt von Finnland Richtung Belgien begleitet haben, hat die spanische Nationalpolizei jetzt Anzeige erstattet. Es handelt sich nach Angaben des Madrider Innenministeriums um Sicherheitskräfte der katalanischen Polizei. dpa