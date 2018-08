Zwei Tote bei Attacke in Frankreich

Trappes. Collomb.Nach der tödlichen Messerattacke eines Mannes gegen zwei Angehörige in Frankreich hat die Polizei den Täter erschossen. Der 36 Jahre alte Angreifer tötete gestern im Umland von Paris seine Mutter und seine Schwester und verletzte einen weiteren Menschen schwer. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Bluttat in Trappes für sich. Innenminister Gérard äußerte jedoch Zweifel an einer Verbindung des Angreifers zu einer Terrororganisation und berichtete von schweren psychischen Problemen des Täters.

Auch die Ermittler stuften die Attacke in der 32 000-Einwohner-Stadt westlich der französischen Hauptstadt zunächst nicht als Terrorfall ein. Die Staatsanwaltschaft von Versailles leitete eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes ein, wie die Zeitung „Ouest-France“ unter Berufung auf eine Mitteilung der Behörde berichtet. Laut französischen Medienberichten gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass ein Familienstreit das Motiv gewesen sein könnte. Das schwer verletzte dritte Opfer gehörte jedoch nicht zur Familie des Täters.

Das Profil des Mannes sei eher das eines Gestörten mit psychiatrischer Vorgeschichte als das von jemandem, der den Anweisungen einer Terrororganisation folgt, teilte der Minister auf Twitter mit.

Der IS verkündete jedoch über sein Sprachrohr Amak im Internet, ein IS-Kämpfer habe die Tat begangen. Die Echtheit der Nachricht konnte zunächst aber nicht unabhängig bestätigt werden. dpa

