Zweifel an Kompetenzen der Regierungsparteien im Bereich Klimaschutz

Mannheim.Wenn es beim Top-Thema Klimaschutz um Parteikompetenzen geht, offenbaren die Regierungsparteien erhebliche Schwächen: Nur noch 10% der Deutschen fühlen sich in diesem Politikfeld bei der CDU/CSU am besten aufgehoben und lediglich 3% bei der SPD. Für 55% aller Wahlberechtigten vertreten beim Thema Klimaschutz hingegen die Grünen am ehesten eine Politik im eigenen Sinne. 2% nennen hier die AfD, 3% die FDP, 1% die Linke, 11% sagen „keine Partei“ und 14% „weiß nicht“.

Klimapaket der Bundesregierung: Bewertung, Wirksamkeit, Konsequenzen

Nach dem bemängelten Engagement beim Klimaschutz allgemein sowie kaum Kompetenzen der Regierungsparteien in diesem Bereich gibt es auch am Klimapaket der Bundesregierung viel Kritik hinsichtlich Reichweite und Wirksamkeit. So gehen für 53% aller Deutschen die letzte Woche von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen für den Klimaschutz nicht weit genug, 20% sagen „gerade richtig“ und für 13% gehen die Beschlüsse „zu weit“. Dass das Klimapaket so nicht ausreichend sei, meinen im Detail 39% der Unions-, 61% der SPD-, 28% der AfD-, 46% der FDP-, 64% der Linke- und 78% der Grünen-Anhänger.

Nur 7% der Deutschen erwarten, dass mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen der Ausstoß von CO2 bei uns in Deutschland stark (7%) oder sehr stark (0%) gesenkt werden wird, insgesamt 84% – darunter sehr klare Mehrheiten in allen politischen Lagern – rechnen dagegen mit einer nicht so starken (63%) bzw. mit überhaupt keiner (21%) CO2-Reduktion durch das Klimapaket.

Was die ökonomischen Implikationen betrifft, bringt das Klimapaket nach Ansicht von 14% der Befragten der Wirtschaft in Deutschland eher Vorteile, 36% prognostizieren eher negative Effekte und 40% erwarten keine großen Auswirkungen der jetzt beschlossenen Maßnahmen auf die heimische Wirtschaft.

Eine der Maßnahmen für den Klimaschutz ist die Einführung einer CO2-Abgabe, die auch zu einer Verteuerung von Benzin und Diesel um einige Cent führen wird. 33% aller Befragten hätten eine stärkere Verteuerung von Benzin und Diesel besser gefunden, 63% hätten das nicht besser gefunden, darunter Mehrheiten in allen politischen Lagern mit Ausnahme der Grünen: Hier hätten mit 61% die meisten einen stärkeren Preisanstieg als Klimaschutzmaßnahme begrüßt.

Klimawandel: Langfristiges Szenario

Perspektivisch gibt es beim Thema Klimawandel erhebliche Skepsis: Dass es der Welt gelingen wird, den Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten wirksam zu bekämpfen, bezweifeln 75% aller Deutschen, nur 22% sind dahingehend optimistisch, wobei dieser Optimismus in sämtlichen Altersgruppen überall ähnlich schwach ausfällt.

Deutsche Einheit: Bewertung und Ost-West-Unterschiede

Auch drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall stellen die Deutschen die Wiedervereinigung in keinster Weise infrage. So meint ganz ähnlich wie zu früheren Messzeitpunkten auch jetzt wieder eine überwältigende Mehrheit von 95% aller Deutschen, dass die Wiedervereinigung aus heutiger Sicht richtig war. „Nicht richtig“ sagen insgesamt 4%, darunter 4% im Westen und 5% im Osten.

Nach 46% vor einem Jahr finden aktuell 41% der Deutschen – 39% der Befragten im Westen, aber 52% im Osten –, dass zwischen Ost und West ganz allgemein die Unterschiede überwiegen. Im Jahr 1995, also fünf Jahre nach der Wiedervereinigung, hatten noch 70% aller Deutschen diesen Eindruck. Umgekehrt sehen aktuell 55% aller Befragten zwischen Ost und West mehr Gemeinsamkeiten (1995: 26%; 2018: 50%).

Ungeordneter Brexit: Verantwortung und Zugeständnisse

Falls es Ende Oktober zu einem ungeordneten Brexit kommt, meinen mit 81% die allermeisten Bundesbürger, dass Großbritannien daran die größere Schuld trägt, und nur 10% sehen die Verantwortung bei der Europäischen Union, wenn es da zu einem EU-Austritt Großbritanniens ohne Austrittsvertrag kommt.

Um einen ungeordneten Brexit zu vermeiden, soll die EU nach Ansicht von 15% aller Befragten weitere Zugeständnisse an Großbritannien machen, 77% sind gegen ein solches Entgegenkommen, darunter klare Mehrheiten in allen politischen Lagern.