Zweifel an medizinischer Wirkung

Berlin.Gefühlt trägt heute fast jeder Teenager eine Zahnspange. Der Bundesrechnungshof hat jedoch erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit vieler Behandlungen. Krankenkassen und Gesundheitsministerium widersprechen.

Gut eine Milliarde Euro geben die Kassen pro Jahr für kieferorthopädische Behandlungen aus. Ist da Geldverschwendung im Spiel? Der Bundesrechnungshof hegt offenbar genau diesen Verdacht. „In anderen Leistungsbereichen der gesetzlichen Krankenversicherung muss der Nutzen einer Therapie wissenschaftlich bestätigt sein“, wurde Rechnungshof-Präsident Kay Scheller zitiert. Bei kieferorthopädischen Behandlungen hätten die Kassen und das Bundesgesundheitsministerium aber keine entsprechend fundierten Erkenntnisse, monierte Scheller.

Schaut man sich die Ausgaben der Kassen genauer an, ergibt sich ein differenziertes Bild. Zwar lagen die Kosten für kieferorthopädische Behandlungen im Jahr 2015 mit 1,02 Milliarden Euro auf fast dem gleichen Niveau wie im Jahr 2001. Die Zahl der jährlichen Fälle hat sich in diesem Zeitraum aber auf rund 618 000 glatt halbiert. Das bedeutet: Für einen Behandlungsfall müssen die Kassen heute im Schnitt doppelt so viel Geld ausgeben wie noch zur Jahrtausendwende.