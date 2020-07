Zweifel an Vorwürfen

Frankfurt.Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Hauptangeklagte Stephan E. in einer dritten auf Video aufgezeichneten Vernehmung seine Vorwürfe gegen den Mitangeklagten Markus H. bekräftigt. In dem am Donnerstag im Oberlandesgericht Frankfurt am gezeigten Video wiederholte E. die Darstellung seines zweiten Geständnisses, dass nicht er, sondern H. den Politiker erschossen habe. An dieser Darstellung äußerte der vernehmende Beamte vom hessischen Landeskriminalamt deutliche Zweifel. Das hatte bei der Aussage des zweiten Geständnisses zuvor schon der Ermittlungsrichter getan.

Ferner nannte der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel die Termine, an denen sich der Angeklagte E. im Prozess äußern werde. Für dessen Aussagen und Rückfragen dazu habe das Gericht nach der Sommerpause den 30. Juli sowie den 5. und 8. August vorgesehen. Das sei mit der Verteidigung von E. abgesprochen. In den drei Verhandlungstagen danach sollen rund zehn Kriminalbeamte als Zeugen gehört werden. Unterdessen konstituierte sich im Hessischen Landtag der Untersuchungsausschuss, der eventuelle Versäumnisse der Sicherheitsbehörden klären soll. epd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020