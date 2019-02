Zweiter Akt einer „echt guten Beziehung“

Wiedersehen macht Freu(n)de: Donald Trump (l.) und Kim Jong Un. © dpa

Hanoi.Gestern blieben im Fünf-Sterne-Hotel, Hanois erster Adresse seit über hundert Jahren, die High Society und gewöhnliches Volk außen vor. Pünktlich zur Happy Hour – Ortszeit 18.28 Uhr – traf sich dort das schillerndste Paar der gegenwärtigen Weltpolitik: US-Präsident Donald Trump und sein neuer „Freund“, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Acht Monate nach dem ersten Gipfel in Singapur zelebrierten die beiden in Hanoi ihr großes Wiedersehen. Heute wollen sie eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen.

Die Kulisse: sechs amerikanische, sechs nordkoreanische Flaggen. Der Auftritt: Trump von links, Kim von rechts. Der Handschlag: zehn Sekunden. Beide Gesichter: gerötet. Anfangs wirkten die zwei ziemlich angespannt. Dann setzte Trump sein Haifisch-Lächeln auf. Aus der Hoffnung, ein Erfolg bei den Korea-Gesprächen könnte ihm den Friedensnobelpreis einbringen, macht er kein Hehl mehr.

Kim trug seinen zugeknöpften Funktionärsanzug. Dann lächelte er sein Gegenüber an. Muss Ewigkeiten her sein, dass er Trump einen „kranken, dementen Greis“ nannte. Schließlich sprachen beide noch ein paar Sätze in die Kameras. Der US-Präsident meinte: „Es ist großartig, wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Unser größter Fortschritt bislang ist, dass wir eine echt gute Beziehung haben.“ Kim pries den US-Präsidenten für dessen „mutige Entscheidung“, einen Dialog zu beginnen: „Ich hoffe, dass wir alles erreichen, was die Leute erwarten.“

Lockerung der Sanktionen?

Es steht viel auf dem Spiel. Trump behauptet, dass sich sein Land und Nordkorea inzwischen im Krieg befinden würden, wäre er nicht Präsident geworden. So weit muss man nicht gehen, aber die Gefahr eines Krieges ist gesunken. Nordkorea hat seit mehr als 15 Monaten keine Atomwaffen oder Raketen mehr getestet. In Singapur hatte sich Kim grundsätzlich zu atomarer Abrüstung bereit erklärt. Im Gegenzug bekam er nicht näher definierte Sicherheitsgarantien versprochen. Zudem stellte Trump eine Lockerung der Sanktionen in Aussicht.

Ein denkbares Ergebnis in Hanoi wäre, dass Trump und Kim den Koreakrieg (1950-1953) in einer großen Geste für formell beendet erklären. Möglich wäre auch, dass die USA und Nordkorea im jeweils anderen Land sogenannte Verbindungsbüros eröffnen, gewissermaßen die Vorstufe zu Botschaften. Auch über eine Schließung des nordkoreanischen Atomkomplexes Yongbyon, die Zulassung von internationalen Atom-Inspekteuren und die Wiederaufnahme innerkoreanischer Wirtschaftsprojekte wird spekuliert.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bezeichnete den zweiten Gipfel zwischen Trump und Kim gestern als „Schritt voran“. Und Nordkorea-Experte Wolfgang Nowak unterstellte Trump im SWR-Interview ernsthafte Absichten: „Trump ist der Präsident, der am Ende seiner ersten Amtszeit sagen möchte: ’Ich habe Frieden mit Nordkorea geschaffen.’“ dpa

