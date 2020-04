Zweites Lager unter Quarantäne

Ankara/Athen.Das Coronavirus grassiert jetzt in einem weiteren griechischen Flüchtlingslager: Nachdem am Samstag ein 53-jähriger Afghane im Camp Malakasa bei Athen positiv auf das Virus getestet wurde, haben die griechischen Behörden das Lager unter Quarantäne gestellt. In der Migrantenunterkunft leben rund 1800 Menschen. Inzwischen wurden weitere 20 Bewohner des Camps positiv getestet. Bereits am Donnerstag hatte die Behörden das Migrantenlager Ritsona nordöstlich von Athen unter Quarantäne gestellt, nachdem bei einer 19-jährigen Bewohnerin eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde.

Nach den bisher vorliegenden Testergebnissen sind in Ritsona, wo rund 3000 Menschen leben, weitere 20 Lagerbewohner infiziert. Fachleute und internationale Hilfsorganisationen warnen seit Monaten vor einer Ausbreitung des Virus in den völlig überfüllten Lagern, in denen Tausende Menschen auf engstem Raum leben. Die Hygienebedingungen in den Camps sind katastrophal, die medizinische Versorgung der Menschen ist völlig unzureichend.

Griechenland meldet bisher, so der Stand vom Sonntagmittag, 1673 festgestellte Corona-Infektionen. Experten schätzen aber, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten etwa zehn Mal so hoch sein könnte. 70 Menschen sind in Griechenland bereits an Covid-19 gestorben. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, erwägt die Regierung in Athen weitere Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger.

Genehmigungen ausgenutzt

Seit zwei Wochen dürfen die Menschen nur noch mit triftigem Grund ihre Wohnungen verlassen, etwa für den Weg zur Arbeit, für den Einkauf von Lebensmitteln und Medikamenten oder für einen Arztbesuch. Dazu kann man sich selbst im Internet eine Art Passierschein ausstellen oder eine Genehmigung per SMS beantragen. Aber einige Bürger missbrauchen diese Ausnahmeregelungen, klagt Nikos Chardalias, der für den Zivilschutz zuständige Vizeminister: „Es geht nicht, dass jemand vier oder fünf Genehmigungen pro Tag beantragt oder stundenlang die Wohnung verlässt.“ Die Regierung erwägt deshalb zeitliche und räumliche Einschränkungen der Genehmigungen, vor allem in Hinblick auf das orthodoxe Osterfest in zwei Wochen, das die Griechen traditionell für mehrtägige Ausflüge nutzen.

Auch die Türkei verschärft die Corona-Beschränkungen. Für 31 Städte gilt ab sofort eine Ein- und Ausreisesperre. Nachdem bereits bisher über 65-Jährige ihre Wohnungen nicht mehr verlassen dürfen, gilt dieses Ausgehverbot jetzt auch für alle im Alter von bis zu 20 Jahren. In der Öffentlichkeit müssen Masken getragen werden. Die Türkei meldet bisher 23 934 festgestellte Infektionen und 501 Todesfälle. Besonders schnell breitet sich das Virus in der 18-Millionen-Metropole Istanbul aus. Auf die Stadt entfallen 60 Prozent aller Fälle. Dort steckt nach Angaben des türkischen Gesundheitsministeriums jeder Infizierte im Schnitt weitere 16 Menschen an. Das ist eine sehr hohe Rate. Nach den Daten der Weltgesundheitsorganisation steckt ein Infizierter im Schnitt 2,6 andere Menschen an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020