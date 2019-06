Mannheim/Berlin.Nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles taumelt die SPD ins Ungewisse. Und auch die große Koalition ist in Gefahr. Mehrere Szenarien, wie es weitergehen könnte, sind derzeit denkbar – der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König hat sie für diese Zeitung bewertet:

„Weiter so“

In diesem Szenario entscheidet sich die SPD für eine Partei- und Fraktionsführung, die die große Koalition nicht infrage stellt. „Dafür spricht vor allem, dass Neuwahlen nach derzeitigem Stand kein Erfolg für die Regierungsparteien werden dürften“, argumentiert König. „Und die SPD möchte sicher kein knapp zweistelliges oder gar einstelliger Ergebnis einfahren.“ Für ein Festhalten an der Groko spräche zudem, dass die SPD inhaltliche Themen wie Grundrente, Klimaschutzgesetz oder Kohleausstieg vorantreiben könnte. König bezweifelt aber, dass sich dieser Weg auszahlen würde. Das sehen auch viele Sozialdemokraten so, die vehement ein Ende der großen Koalition fordern. „Die SPD hat die Wahl zwischen Pest und Cholera“, urteilt König. Derzeit sei aber „noch alles offen“.

Fazit: Obwohl der Mannheimer Politikwissenschaftler selbst sagt, dass eine Prognose schwierig ist, hält er ein „Durchwursteln“ bis zur regulären Bundestagswahl derzeit für das wahrscheinlichste Szenario.

Minderheitsregierung

Denkbar wäre sowohl eine Ein-Parteien- als auch eine Mehr-Parteien-Minderheitsregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Um Gesetze verabschieden zu können, müsste diese dann im Parlament nach Mehrheiten suchen“, erklärt König. Das aber dürfte nach Ansicht des Politikwissenschaftlers problematisch werden. „Es stellt sich die Frage, wo diese Mehrheiten herkommen sollen.“ Wenn die SPD die Koalition platzen lasse, werde sie kaum Angela Merkels Kurs unterstützen. „Auch die Grünen sind angesichts der großen Zustimmung, die sie derzeit erhalten, eher an Neuwahlen interessiert. Und mit der AfD will die Union partout nicht in einem Boot gesehen werden.“

Fazit: Obwohl Minderheitsregierungen stabil sein können, hält König diese „unter den momentanen Umständen“ für unwahrscheinlich.

Jamaika-Regierung

Eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP war nach der letzten Bundestagswahl nicht zustande gekommen. Damals hatten die Liberalen dem Projekt eine Absage erteilt. Mittlerweile dürften laut König aber auch die Grünen kein Interesse mehr an solch einem Bündnis haben. „Bei Neuwahlen könnten sie ein deutlich besseres Ergebnis erreichen.“

Fazit: „Jamaika“ nennt König „die wohl unwahrscheinlichste Lösung“.

Misstrauensvotum

Das Grundgesetz sieht lediglich ein „konstruktives Misstrauensvotum“ vor. Das bedeutet, dass eine Abwahl der Bundeskanzlerin nur durch die Wahl eines Nachfolgers möglich ist. „Es sieht aber im Moment nicht so aus, als ob man ohne die Union eine Mehrheit finden könnte“, analysiert König. Die verbleibenden Parteien dürften sich kaum auf einen Kandidaten einigen.

Fazit: Ein Misstrauensvotum erscheint König unwahrscheinlich.

Vertrauensfrage – Neuwahlen

Für das Szenario müsste Merkel die Vertrauensfrage stellen – und verlieren. In der Folge könnte der Bundespräsident den Bundestag auflösen. Neuwahlen seien auch „aus Sicht der CDU wenig erstrebenswert“, sagt König. Am meisten sorge sich aber wohl die SPD „Sie befürchtet, noch weiter abgestraft zu werden.“

Fazit: König hält die Vertrauensfrage für wahrscheinlicher als ein Misstrauensvotum, ist aber skeptisch, ob SPD und CDU derzeit das Risiko von Neuwahlen eingehen wollen.

