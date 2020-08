Zwischen Wahlrecht und Hilfen

Berlin.Die politischen Sommerferien gehen zu Ende. An diesem Dienstag treffen sich Spitzenvertreter der Regierungsparteien im Koalitionsausschuss, um über eine Verlängerung von Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise zu beraten. Auf der Tagesordnung steht auch das Wahlrecht bei Bundestagswahlen.

Die wichtigsten Punkte im Detail:

Wahlrecht: Im Kern geht es darum, einem immer größer werdenden Parlament Einhalt zu gebieten, um seine Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Allein bei der letzten Bundestagswahl mussten 111 zusätzliche Sitze vergeben werden, denn wenn eine Partei mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, fallen Überhangmandate an, die wiederum Ausgleichsmandate für andere Parteien nach sich ziehen. Für eine Verkleinerung des Bundestages verfolgen Union und SPD jedoch unterschiedliche Konzepte. So will die Union als zentrale Maßnahme die Zahl der Wahlkreise verringern. Aus Sicht der SPD ist das gut ein Jahr vor der nächsten Wahl nicht mehr umsetzbar. Sie schlägt stattdessen eine feste Obergrenze von 690 Sitzen vor (jetzt gibt es 709). Um dies zu gewährleisten, würden auch direkt gewählte Kandidaten mit vergleichsweise schlechten Resultaten nicht in den Bundestag einziehen können. Das lehnt die Union strikt ab.

Kurzarbeitergeld: Der erleichterte Anspruch auf Kurzarbeitergeld, das zudem noch aufgestockt wurde, gilt in der Corona-Krise als Wunderwaffe gegen Massenentlassungen. Bislang ist dieses Kalkül aufgegangen. Die SPD will die bis zum Jahresende befristete Leistung bis März 2022 verlängern. Das will die Union im Prinzip auch, aber unter schärferen Bedingungen. So sollen Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge für ihre Kurzarbeiter nur noch dann weiter komplett vom Staat erstattet bekommen, wenn sie die Kurzarbeiter qualifizieren. Auch sollen bei der Höhe des Kurzarbeitergeldes wieder die alten Konditionen gelten. Derzeit beträgt die Leistung je nach zeitlicher Dauer bis zu 87 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Davor waren es generell 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent für Beschäftigte mit Kindern.

Überbrückungshilfen: Die Union will die bis Ende August befristeten Corona-Hilfen bis zum Jahresende verlängern. Von der Unterstützung profitieren vor allem Hotel- und Gaststättenbetreiber sowie Reiseveranstalter und der Kulturbereich. Erstattet werden fixe Betriebskosten bis zu einer Höhe von 150 000 Euro.

Weitere Maßnahmen: Zudem gibt es andere befristete Corona-Hilfen. So ist die Insolvenzantragspflicht für in Schieflage geratene Unternehmen ausgesetzt. Diese Praxis soll nun bis zum Jahresende beibehalten werden. Auch der erleichterter Zugang zu Hartz IV soll zeitlich gestreckt werden, etwa um in Existenznot geratene Solo-Selbstständige zu unterstützen. Dazu entfällt vorübergehend die Vermögensprüfung. Auch die „Angemessenheit“ einer Wohnung spielt anfänglich keine Rolle.

