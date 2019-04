8 ungewöhnliche Berufe, die wir der Digitalisierung verdanken

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch – und schuld daran ist in erster Linie die Digitalisierung. Während einige Jobs in Zukunft nicht mehr benötigt oder durch Roboter, Maschinen & Co ersetzt werden, entstehen in diesem Zuge ganz neue Berufsbilder.

Viele dieser neuen Berufe, welche durch den bevorstehenden Digitalisierungsprozess entstanden sind, wirken aus heutiger Sicht noch sehr exotisch. Zahlreiche Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer können sich nur schwer vorstellen, inwiefern ein Mensch in solchen Jobs arbeiten und dadurch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Experten sind sich aber sicher, dass die Arbeit, wie wir sie kennen, schon in wenigen Jahren ganz anders aussehen wird. Und eben diese Jobs werden dann das neue „Normal“ sein. Welche das sind?

1. E-Learning-Spezialist

Nicht nur die Arbeit, sondern auch das Lernen verändert sich im Zuge der Digitalisierung. Sie bringt ganz neue Möglichkeiten hervor, Wissen zu vermitteln und revolutioniert dadurch sowohl Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen als auch die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Somit braucht es Spezialisten, welche sich mit Themen wie E-Learning, Virtual Reality oder Gamification auskennen und entsprechende Konzepte entwickeln, programmieren sowie distribuieren können. Dadurch entstehen in diesem innovativen Bereich gleich mehrere neue Berufsfelder mit exzellenten Zukunftsperspektiven.

2. 3D-Druck-Experten

Eigentlich handelt es sich beim 3D-Drucker nicht um eine neue Erfindung, sondern er wurde bereits in den 80er Jahren bekannt. Dennoch ist die Technologie erst jetzt so weit, dass sie tatsächlich eine ganz neue Bandbreite an Berufen hervorbringt – denn sie soll das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Siedlungen, Organe, Flugzeugteile und vieles mehr kann bereits jetzt per 3D-Druck hergestellt werden und die Kreativität der Zukunftsvisionen kennt kein Ende. Eines Tages könnte er Medizin, Architektur, Industrie und Wissenschaft revolutionieren und beispielsweise beim Heilen von Krankheiten helfen. Dementsprechend groß ist der Bedarf an Experten rund um den 3D-Drucker in sämtlichen Bereichen von der Forschung bis hin zur schlussendlichen Anwendung.

3. Digitale Nomaden

Bei den digitalen Nomaden handelt es sich nicht um einen konkreten Beruf, sondern um ein Lebens- und Arbeitsmodell, welches immer beliebter wird. Es geht dabei um Menschen, welche rein digital arbeiten – sprich nicht mehr benötigen als ihren Laptop und eine Internetverbindung – und dabei um die Welt reisen. Sie verfügen also über keinen festen Wohnsitz oder Arbeitgeber. Die meisten digitalen Nomaden sind als Freelancer tätig. In Ausnahmefällen verfügen sie über ein Angestelltenverhältnis oder besitzen eine eigene Firma mit Mitarbeitern. Möglich ist das Leben als digitaler Nomade zum Stand heute beispielsweise als





Influencer

Webdesigner

Texter

Übersetzer

Consultant

oder mit einem E-Business wie einem Online-Shop.





Prinzipiell sind der Kreativität dabei aber keine Grenzen gesetzt und es ist zu erwarten, dass in Zukunft noch zahlreiche weitere digitale Berufsbilder zur Liste hinzukommen.

4. Online-Pokerspieler

Sein Geld mit Glücksspiel zu verdienen, ist ein riskantes Vorhaben und die Riege der professionellen Pokerspieler war lange Zeit sehr klein. Die Online-Casinos im Internet haben aber plötzlich viel mehr Menschen den Zugang zum professionellen Pokerspiel eröffnet und immer mehr Spieler leben davon, in den eigenen vier Wänden vor dem PC zu sitzen und zu pokern. Vorangetrieben wurde diese Entwicklung durch die Legalisierung der Online-Casinos in Deutschland, sofern sie eine staatliche Lizenz besitzen.

5. E-Sportler

In eine ähnliche Richtung geht der Trend zum E-Sport. Hierbei sitzen die Spieler ebenfalls vor dem PC, jedoch sind sie nicht im Bereich Glücksspiel tätig, sondern behaupten sich in verschiedenen Sportarten gegen andere User im Internet. Was nach einem Freizeitspaß klingt, durchläuft aktuell eine extreme Professionalisierung. Seit seiner Erfindung in den 70er-Jahren, hat sich der E-Sport zu einem Massenphänomen entwickelt – vor allem in Asien. Im Jahr 2000 wurde in Südkorea der erste nationale E-Sport-Verband gegründet. Die Spiele werden im Fernsehen übertragen und innerhalb von vier Jahren sind rund um die Szene 200.000 neue Jobs entstanden. Allein durch ihren Merchandise sollen die berühmtesten Spieler zwischen 400.000 und 800.000 US-Dollar pro Jahr verdienen – und da sind weitere Einnahmen wie Preisgelder noch nicht berücksichtigt. Eine aufstrebende Branche also, die nicht nur immer mehr professionelle E-Sportler hervorbringen wird, sondern auch Programmierer, Marketing-Experten und weitere Spezialisten für den Bereich.

6. Data Steward

Im Zuge der Digitalisierung wird Big Data das nächste große Thema. Denn über das Internet wachsen die Datenmengen ins Unendliche und müssen irgendwie erfasst, analysiert, sortiert oder auf andere Art und Weise verarbeitet werden. Sie bringen sowohl Chancen als auch Risiken mit sich, denn der Missbrauch von Daten wird auch für Cyberkriminelle immer attraktiver. Aus diesem Grund braucht es zukünftig zahlreiche Spezialisten rund um das Thema Big Data, wobei der Data Steward der gesonderten Aufgaben nachkommen wird, die Compliance- sowie Governance-Vorgaben im Unternehmen umzusetzen.

7. Virtual-Reality-Architekt

Das Stichwort ist bereits gefallen: Virtual Reality ist ein noch relativ neuer Bereich, welcher aber enorme Wachstumspotenziale hat. Die virtuelle Realität wird nämlich in Zukunft nicht nur beim Lernen eine zunehmend wichtige Rolle spielen, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Alltags. Einige Möbelhäuser bieten schon jetzt Tools an, mit welchen die Möbel realitätsnah per Simulator im Wohnzimmer positioniert werden können, manche Achterbahnen versetzen die Insassen mittlerweile per „VR-Brille“ in andere Welten und auch immer mehr Games setzen auf die möglichst echte Simulation der beziehungsweise einer fiktiven Wirklichkeit. Noch gibt es hierbei aber viele technische sowie auch physikalische Probleme zu lösen. Zudem braucht es kreative Köpfe, um die neuen Welten zu erfinden – und anschließend Programmierer, um diese umzusetzen. Neben den VR-Architekten, wird es im Bereich Virtual Reality in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit also noch zahlreiche weitere neue Berufsbilder geben.

8. Tele-Mediziner

Ein Arzt, der im Homeoffice arbeitet? Schon bald könnte dieses scheinbar unvorstellbare Szenario zur Wirklichkeit werden. Denn vor allem in ländlichen Gegenden herrscht oftmals eine mangelhafte medizinische Versorgung. Es gibt keine oder schlichtweg zu wenig Ärzte in der Umgebung und die Patienten erhalten keinen Termin, obwohl sie dringenden Behandlungsbedarf haben. Aus diesem Grund befinden sich bereits jetzt erste Websites sowie Apps als Pilotprojekte in der Testphase, bei welchen die Patienten ärztlichen Rat auf digitalen Kommunikationswegen einholen können. Das soll zukünftig Krankschreibungen beschleunigen, Ärzte entlasten und Wartezimmer leeren. Schon bald soll auch die Politik mit entsprechenden Gesetzen den Weg für Tele-Mediziner frei machen. Dennoch wird es Grenzen geben, denn die digitale Betreuung über die Ferne kann nicht bei allen Beschwerden den persönlichen Arztbesuch ersetzen. Auch um dieses Berufsbild werden sich neben den Tele-Medizinern noch zahlreiche weitere Jobs wie jene für entsprechende App-Entwickler oder zwischengeschaltetes Service-Personal – quasi als „digitale Arzthelferin“ für die Terminvereinbarung & Co – entwickeln.

In Zukunft arbeiten wir anders – und weniger?

Es sind aber nicht nur die Berufe, welche sich in den kommenden Jahren drastisch verändern werden, sondern auch die Arbeit an sich, sprich ebenso in klassischen Berufen, wird sich grundlegend wandeln. Der Ruf nach mehr Flexibilität durch Konzepte wie die „Remote Work“ wird lauter. Auch Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen oder die Vier-Tage-Woche rücken zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Ob wir eines Tages wirklich weniger arbeiten, bleibt fraglich. Dass wir anders arbeiten werden, ist aber unumstritten. Wie genau dieses „Anders“ schlussendlich aussehen wird, bleibt spannend!