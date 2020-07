Auf den Spuren Astrid Lindgrens: Familienurlaub in Schweden

Die ersten Jahresmonate sind in vielen Familien traditionell die Zeit, in der man sich Gedanken um den Sommerurlaub macht. Doch muss es immer der – oftmals nicht minder traditionelle – Badeurlaub an südlichen Gestaden sein? Nein, sicher nicht. Denn bei unseren nördlichen Nachbarn findet sich so manches Idyll fernab vom Massentourismus. Also: Auf nach Schweden.

Ein echtes Familienland – nicht bloß mit „Auch-Angeboten“

Es ist faktisch egal, welches südliche Reiseziel man heranzieht. Sie alle werben damit, für Familien attraktiv zu sein. In der Realität hingegen erweisen sich solche Versprechen allzu oft als ein „Auch-Angebot“: Die Ferienregion selbst, das Hotel usw. sind eigentlich auf erwachsene Ansprüche ausgerichtet. Kindlichen Bedürfnissen wird dann „auch“ mit Spielplätzen und dergleichen entsprochen. Das Gefühl, sich an einem echten Ort für die ganze Familie zu befinden, stellt sich jedoch kaum ein.

Unser nördlicher Nachbar Schweden ist in dieser Hinsicht anders aufgestellt. Das Land, das als einer der größten Vorreiter für die Vereinbarkeit von Karriere und Familie gilt, trägt diesen Status auch deshalb, weil die Belange sämtlicher Familienmitglieder dort fest in die allermeisten Alltags- und Urlaubsangebote integriert sind.

Kinder sind hier überall, weil sie überall gerngesehene Gäste sind. Praktisch kein Restaurant, Museum, Geschäft ignoriert seine „kleinen Kunden“; das hat auch viel mit der schwedischen Mentalität zu tun. Kinderteller bestehend aus den „üblichen Verdächtigen“ Spaghetti mit Tomatensoße, Chicken-Nuggets und Pommes? Nein, in den meisten schwedischen Restaurants ist die Auswahl für die Kleinen deutlich umfangreicher – und meist auch um Längen gesünder aufgestellt, ohne weniger schmackhaft zu sein.

Das macht Schweden zu einem rundherum weitaus besseren Familienreiseziel, weil die Notwendigkeiten und Bedürfnisse von Erwachsenen und Kindern dort gleichberechtigt nebeneinander existieren, ohne dass einer zu kurz kommt.

Urlaubswetter ohne Backofen-Temperaturen

Schon seit langem wird Schweden von Menschen gepriesen, die aktiv den Schritt weg vom südlichen Strandurlaub wagten. Besungen werden dort viele Faktoren, immer wieder kommt jedoch das Wetter aufs Tableau:

Das südschwedische Sommerwetter bewegt sich in der Regel im Bereich zwischen 20 und 25°C. Das mag nach nicht viel klingen. Allerdings:

Es ist für kein Familienmitglied eine Akklimatisierung nötig – ungleich zu den meist weit höheren Temperaturen südlicher Badeländer.

Die Sonneneinstrahlung ist wegen der nördlichen Lage nicht so extrem, das Risiko für Sonnenbrand, Sonnenstich und Co. ist weitaus geringer – vor allem für empfindliche Kinderhaut, mehr dazu gibt es bei kinderaerzte-im-netz.de.

Das Wetter ist insgesamt förderlicher für Aktivitäten. Die weniger hohen Temperaturen zwingen einen nicht bloß dazu, weitgehend regungslos am Strand oder Pool zu liegen.

Vor allem letzteres sollten Familien bedenken: Wenn nicht schon am frühen Morgen 30+X Grad anliegen, hat man auch eine gänzlich andere Motivation, tägliche Urlaubsabenteuer anzugehen.

Vor allem im Süden ohne Flugstress

Es gibt nur wenige südliche Urlaubsdestinationen, die sich realistisch ohne Flieger erreichen lassen, weil man andernfalls gezwungen wäre, Tage mit den Kids in Auto, Zug oder Bus zu verbringen – kein Spaß für alle Beteiligten.

Natürlich, auch Schweden ist nicht gänzlich frei von dieser Notwendigkeit, immerhin erstreckt sich das Land in Nord-Süd-Richtung über gut und gerne 1600 Kilometer. Aber: Gerade das für den Familienurlaub so attraktive Südschweden ist von Mannheim aus (Luftlinie) nur etwa 700 Kilometer entfernt. Und dazu gehört auch eine sechs- bis siebenstündige Überfahrt mit der Fähre ab Rostock worüber auf littletravelsociety.de berichtet wird.

Das macht den ganzen Urlaub nicht nur ungleich flexibler und reduziert einen Kostenfaktor, weil man nicht auf einen Mietwagen angewiesen ist. Es ist auch in der heutigen Zeit des Klimabewusstseins ein gewaltiges Plus für die Umwelt, weil der Urlaub eben völlig ohne den CO2-Abdruck eines Fluges möglich wird.

Auf den Spuren von Pippi und Co.

Stellt sich natürlich die Frage, wohin man in diesem weitläufigen Land als erstes reisen sollte. Für familiäre Schweden-Neulinge sei dabei abermals das südliche Landesdrittel empfohlen. Konkret die Regionen:

Blekinge

Gotland

Halland

Jönköpig

Kalmar

Kronoberg

Östergötland

Skåne

Västra Götaland

Das ist Schwedens südlicher „Zipfel“, der von der Ostsee an drei Seiten umschlossen wird. Schon die Landschaft ist hier sehr reizvoll, das Meer nie allzu weit entfernt. In Sachen Unterbringung sind die vielen hier vorhandenen Ferienhäuser das familiäre Nonplusultra, da sie maximale Freiheit mit großer Ruhe verbinden. Zentrale Anlaufstation dafür ist das Portal smaland-ferienhaus.de, über das die Häuser in den Regionen gebucht werden können.

Übrigens ist Südschweden auch wegen etwas anderem das perfekte Familienziel: Hier finden sich zudem auch die wichtigsten Locations für das Stückchen Schweden, das wohl in jedem Kinderzimmer vorhanden ist, die Welt von Astrid Lindgren in der Region Kalmar.

Daraus ergeben sich auch schon einige wichtige Reisetipps, die bei einem Familienurlaub fast schon ein Muss sind:

Das kleine Landgut Näs in der Nähe der Stadt Vimmerby. Hier kam die berühmte Schriftstellerin 1907 zur Welt. Heute ist das gesamte Areal als Astrid Lindgrens Näs zu einer Hommage an die Welt der Autorin geworden, die mit Ausstellungen, saisonalen Aktionen, Stücken und vielen anderen Elementen sowohl lehrt wie auch bespaßt.

Direkt in Vimmerby liegt mit Astrid Lindgrens värld dann die Themenpark-Variante, die auf 120.000 Quadratmetern sämtliche Versatzstücke aus den Romanen zu spaßigen Schauplätzen zusammengefügt hat.

Wen wir als Michel aus Lönneberga kennen, ist für die Schweden Emil. Der Ort ist jedoch gleich – und ziemlich real. Einige Kilometer südlich von Vimmerby liegt er – beinahe so ruhig wie ehedem. Allerdings: Um zum Katthult-Hof zu kommen, muss man auf halbem Wege anhalten, er liegt zwischen Lönneberga und Vimmerby.

Auch Bullerbü existiert – wird aber auf keiner Landkarte und in keinem Navigationssystem zu finden sein. Der kleine Ort (ebenfalls in der Nähe von Vimmerby) heißt tatsächlich Svedenstorp, hat aber ansonsten alles von dem Charme, den man aus den Geschichten kennt.

Übrigens sollte man, wenn man an der Küste unterwegs ist, auch dringend überlegen, einen Abstecher auf die Schäreninseln des Landes zu unternehmen. Wo Südschweden schon generell mit einer imposanten Natur aufwarten kann, setzen die kleinen Inseln und Inselchen noch einen drauf. Zudem findet man hier sehr ursprüngliche schwedische kulturelle Eigenheiten.

Fazit

Schweden ist sicher kein Land der Bettenburgen und überfüllten Strände mit Sonnengarantie. Genau das macht das Land aber zu einem so idealen Reiseziel für Familien. Hier gibt es vor allem viel Ruhe und Natur zu tanken. Das geht aber nicht mit abgeschiedener Langeweile einher, sondern ist immer mit dem Versprechen verknüpft, auf Wunsch ganz spontan ein touristisches Angebot wahrnehmen zu können. Und das alles auch noch ohne Flugreisestress.