Bitbon im Hinblick auf finanzielle und soziale Bedeutung

Die moderne Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung zeichnet sich durch Prozesse von Computerisierung und Informatisierung aus, die die Struktur und Funktionsweise der Gesellschaft wesentlich beeinflussen. Schaffung von zunehmend fortschrittlichen Technologien, Entstehung der modernsten Computertechnik, Innovationen im Bereich der Datenspeicherung und -übertragung — all dies und vieles mehr fördert schnellen Wandel in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Aktuelle Trends bedingen die Änderungen, die auch im System der wirtschaftlichen Beziehungen stattfinden. Einen besonderen Platz in diesen Umwandlungen nehmen digitale Entwicklungen ein, die das traditionelle Fiatgeld-Modell ersetzen, was das Abrechnungssystem einfacher und bequemer und die Datenspeicherung sicherer und zuverlässiger macht.

Da wir die Bedeutung und unglaubliche Geschwindigkeit von Popularisierung der Blockchain-Technologie in der Finanzindustrie verstehen sowie mögliche Nachteile der bestehenden Kryptowährungen objektiv beurteilen, haben wir begonnen, an der Schaffung eines noch perfekteren Konzeptes zu arbeiten, das zahlreiche Einwände in der Diskussion über fehlende Deckung von digitalem Geld durch Vermögenswerte, dessen erhöhte Volatilität sowie die Möglichkeit von rechtswidriger Nutzung beantworten soll. Während der Entwicklung dieses Modells haben wir besondere Aufmerksamkeit der Analyse der ausschließlichen Eigenschaften und Qualitäten gewidmet, die den Anforderungen der modernen Welt völlig entsprechen und sichere Entwicklungsperspektiven des zu schaffenden Systems auf transnationaler Ebene bestimmen werden. Aber unser Hauptziel ist es, ein Mittel zu schaffen und der Menschheit zu übergeben, das den Vektor ihrer Entwicklung sowie die Lebensbedeutung und -weise vollständig verändert und jedem die Möglichkeit gibt, sein Potenzial maximal zu verwirklichen.

Durch die Verbindung der existierenden Finanztechnologien mit modernsten digitalen Entwicklungen haben wir den Grundstein für ein ganz neues Konzept gelegt, welches als das Bitbon-System verwirklicht ist — ein ganzheitliches dezentrales System aufgrund der Blockchain-Technologie, das seinem Wesen nach eine Plattform zum Contributing gemäß den Vorschriften und Bedingungen von Bitbon Public Contracts verschiedener Projekte und zur Verwaltung der Rechtsbeziehungen zwischen den Systemteilnehmern darstellt. Der Hauptbestandteil dieses Systems ist Bitbon — ein digitales Derivat mit einzigartigen Attributen und Eigenschaften, die es ein universelles Instrument zur Verwendung in irgendwelchem Bereich machen.

Das Hauptmerkmal von Bitbon, welches eine solide Grundlage für Zuverlässigkeit und unbegrenztes Potenzial der Nutzung legt, ist seine völlige Deckung durch einen bestimmten Teil der Eigentumsrechte auf Vermögenswerte mithilfe von Mechanismen des automatischen Contributings vom Bitbon- Kapitalisierungsfonds. Dabei gehören zu Vermögenswerten Immobilien, Bankeinlagen, Maschinen und Industrieanlagen, Wertpapiere, Patente, Marken und Warenzeichen, Know-how, Anteile an Statutenfonds und anderen Unternehmen, Anteile an verschiedenen Projekten mit juristischen und natürlichen Personen und andere Werte. Solcherweise hat Bitbon einen echten Wert, der aufgrund der darin miteinbezogenen verschiedenen Typen von Vermögenswerten und deren Entwicklungsperspektiven entsteht. Dieser Faktor bedingt progressive Möglichkeiten von Bitbon, der alle Eigenschaften der Kryptovermögenswerte in sich vereint; ihrerseits basieren Kryptovermögenswerte auf Kryptowährungen. All dies ist in Bitbon verwirklicht — einem Kryptowert, der auf einem ganzheitlichen System der Eigenschaften basiert, den Wert irgendwelches Eigentums bestimmen lässt und eine Prozessgestaltungsfunktion hat, denn er ist ein wesentlicher Bestandteil des Bitbon-Systems. Dies erlaubt jedem Benutzer des Systems, sein Recht auf Besitz und Verfügung über einen solchen Wert, dem absolutes Entwicklungspotenzial der globalen sozialen Bedeutung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zugrunde liegt, sicher und profitabel auszuüben.

Das Funktionieren des Bitbon-Systems basiert auf der Blockchain-Technologie, was dezentrales Verwaltungsprinzip und sichere Datenspeicherung gewährleistet und jedem Teilnehmer des Systems erlaubt, die Informationen über Ausgabe und Übergabe von Bitbon, Stückelung des Nennwertes und andere Transaktionen mit Bitbon frei zu verfolgen. Eine von diesen Transaktionen sollte gesondert erwähnt werden, und zwar der Austausch von Bitbons des Benutzers gegen Projectbons eines bestimmten Geschäftsprojektes, infolge dessen erhält der Benutzer des Bitbon-Systems den Status von einem Contributor. Die Systembenutzer können ihre Bitbons und Projectbons aufgrund der Funktionsmöglichkeiten von Assetboxes speichern und überweisen. Assetbox ist ein Datensatz (eine Zelle) mit einem eindeutigen alphanumerischen Identifikator, der sichere Interaktion von allen Benutzern des Bitbon-Systems durch Empfang und Übertragung von Bitbons und Projectbons aus einer Zelle (Assetbox) in eine andere gewährleistet. Der dezentrale Charakter von Blockchain beseitigt die Gefahr von Hackerangriffen auf das Bitbon-System, und die zur Vertraulichkeit und Sicherheit verwendeten kryptographischen Methoden führen zur möglichst hohen Fehlertoleranz. Es ist wichtig zu betonen, dass alle Verfahren und Bedingungen der Ausgabe, Übergabe und des Rückkaufs von Bitbons und Projectbons von den Benutzern durch die Vorschriften und Bedingungen vom Bitbon Public Contract eines konkreten Projektes bestimmt sind. Bitbon Public Contract ist ein digitales Dokument, das den Anwendungsbereich von Bitbon sowie alle auf Bitbon anwendbaren Produkte und Operationen regelt. Dabei kann Projectbon als Instrument zum Contributing nur im Bitbon-System gemäß den im Bitbon Public Contract eines konkreten Projektes angegebenen Vorschriften und Bedingungen im Umlauf sein. Dementsprechend hat der Bitbon Public Contract eine wichtige Prozessgestaltungsfunktion, die für die Ausgabe von neuen Bitbons und Projectbons verantwortlich ist.

Die Einzigartigkeit des Bitbon-Systems und die Interaktionsprinzipien dessen Komponenten wurden die Voraussetzung für die Entstehung einer neuen Art der Tätigkeit — Contributing. Dadurch kann der Benutzer des Bitbon-Systems zusätzliches Einkommen erhalten, indem er an der Umsetzung des selbst ausgewählten Geschäftsprojektes durch Austausch der vorhandenen Bitbons gegen Projectbons des entsprechenden Projektes teilnimmt.

Es ist zu betonen, dass die gesetzliche Regelung von Bitbon als Schlüsselkomponente des berücksichtigten Systems ausschließlich auf rechtlicher Ebene stattfindet und Transparenz sämtlicher Prozesse sowie Interaktion aller Systemteilnehmer gewährleistet. Dank dem im System eingebauten Funktionsprinzip können die Besitzer des Eigentums (Eigentümer der Vermögenswerte) und die Teilnehmer des Bitbon-Systems ihre Rechtsbeziehungen schaffen und kontrollieren, dabei kann nur das Recht zum Erwerb des Eigentumsrechtes auf Vermögenswerte im Umlauf sein. Das Eigentum bleibt also im Besitz des Eigentümers unter den im Bitbon Public Contract festgelegten Bedingungen, ausschließlich als Objekt zur Gewährleistung der Erfüllung von Verpflichtungen des Besitzers des Eigentums (des Eigentümers des Vermögenswertes) gegenüber den Eigentümern von Bitbons.

Aufgrund der oben erwähnten Eigenschaften von Bitbon ist seine globale Aufgabe und Zielvorgabe, ein optimales Instrument zur Verwaltung, Bewertung und Messung irgendwelcher Werte zu werden, also die Grundlage für die Entstehung einer gemeinsamen globalen Datenbank zu schaffen, die in Echtzeit aktualisiert werden und objektive Informationen über alle der Weltwirtschaft zur Verfügung stehenden Vermögenswerte und Ressourcen enthalten soll. Dies sollte die Entstehung der neuen auf präzisen mathematischen Berechnungen basierenden Analysemethoden fördern sowie zur rationellen Verwendung aller Ressourcen zwecks einer höchst effektiven Verwaltung der gesellschaftlichen Entwicklung führen.

