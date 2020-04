Bitte lächeln!

Lächeln entwaffnet. Lächeln gewinnt. Und: Lächeln macht uns und andere glücklich. Damit es besonders strahlend bleibt, sollten die Zähne regelmäßig vom Zahnarzt untersucht werden. Mitten im Herzen Mannheims hat es sich das Ärzteteam um Dr. Stefan SchröderStefan SchröderStefan SchröderStefan Schröder zur Aufgabe gemacht, seinen Patienten dies in angenehmer Atmosphäre so entspannt wie möglich zu gestalten. „Mit dem Behandlungsergebnis geben wir uns erst zufrieden, wenn wir dies bei uns selbst akzeptieren würden“, erklärt Praxisinhaber und Zahnarzt Dr. Stefan Schröder.

Während sich ein geschultes Team um das eigene Wohlbefinden kümmert, kann man seinen Blick aus dem Fenster der Praxis über Wasserturm und Rosengaten schweifen lassen. „Unsere Praxis zeichnet sich durch ihre moderne Ausstattung, helle Farben und ihre einzigartigen Lage aus“, beschreibt Dr. Stefan Schröder. „Neben optischen Highlights sind wir aber auch technisch immer darauf bedacht, einen Besuch bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten.“ So bietet die Praxis neben den ansprechenden und klimatisierten Räumlichkeiten auch die modernste digitale Ausstattung.

Die Behandlung wird stets individuell auf den Patienten abgestimmt und garantiert so einen langfristigen Erfolg. Dafür arbeiten Dr. Stefan Schröder und sein Team, das aus Oralchirurg Dr. Nour Kherallah und der Zahnärztin Dr. Anna Malcher besteht, Hand in Hand. „Hierdurch können wir eine Vielzahl von Diagnose-, Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stellen“, so der Zahnarzt.

Durch das kompetente Ärzteteam sind auch schwierige Eingriffe in der Praxis möglich. Es kann das ganze Spektrum der Zahnmedizin angeboten werden:

Hochwertige Keramik-Füllungen, Inlays

Parodontose/Zahnfleischbehandlung/Keimtest

Implantologie/Chirurgie/Oralchirurgie: kombinierte Lösungen auf noch zu erhaltenen Zähne in Verbindung mit Implantaten Feste Zähne an einem Tag möglich Umfangreiche Kieferrekonstruktionen, auch bei starkem Knochenverlust

Kinder- & Erwachsenen-prophylaxe

Prothetik/Vollkeramik besonders die Rekonstruktionen von stark reduzierten Restgebissen

Zahnersatz besonders die Wiederherstellung auch von stark zerstörten Zähnen

Endodontie/Wurzelkanalbehandlung

Angspatienten/Dämmerschlaf

fläsh® Bleaching / Zahnaufhellung

Ästhetische Behandlungen

Funktionsdiagnostik/CMD, interdisziplinäre Therapie mit Osteopath und Physiotherapeut

Rekonstruktion der Zahnreihe, der Funktion und Ästhetik

Feste Zähne bei Zahnlosigkeit

Service bei Abrechnung und Finanzierung

Mundgeruchssprechstunde

Schnarchtherapie

Sportschutz

Ihre Zahnärzte in Mannheim: Für Kinder, Jugendliche, Erwachsene & Senioren

Für Kinder nimmt sich das Team besonders viel Zeit. „Wir haben für unsere kleinen Patienten individuelle Prophylaxekonzepte, mit denen Kinder spielerisch die richtige Mundgesundheit erlernen“, sagt Stefan Schröder. Besonders wichtig sei es, dass ihnen der Zahnarztbesuch Spaß mache. Wartezeiten gibt es für Kinder keine.

Eine besonders intensive Betreuung erhalten auch Schwangere. Mittels eines individuellen Prophylaxekonzepts und einer schonenden Behandlung wird auch hier auf die speziellen Bedürfnisse eingegangen. Neben den kleinen Patienten haben auch Schwangere keine Wartezeiten. Das Gleiche gilt für Angstpatienten, für die sich das Team viel Zeit nimmt. Eine ausführliche Beratung baut gleichsam Bedenken ab.

Berufstätige können eine Business-Sprechstunde in Anspruch nehmen. „Wir bieten besonders flexible, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Öffnungszeiten, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten an“, erklärt der Zahnarzt das Konzept.

Schmerzpatienten bekommen am gleichen Tag noch einen Termin!

Gesunde Zähne durch nachhaltige Behandlung

„Unser Ziel ist es, die natürlichen Zähne unserer Patienten so lange wie möglich gesund zu erhalten“, erklärt Stefan Schröder. „Mit diesem Anspruch stehen wir für eine nachhaltige Gesunderhaltung. Dies möchten wir durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Patienten erreichen, die regelmäßig zur Vorsorge und Professionellen Zahnreinigung kommen, so dass Probleme möglichst früh entdeckt und behandelt werden können, bevor es zu größeren Schäden kommt.

Zahnaufhellung/Bleaching

Strahlende, helle Zähne lassen das Gesicht jünger und vitaler erscheinen. Zahnverfärbungen werden dabei als störend empfunden. Durch Kaffee, schwarzen Tee oder Medikamente können diese jedoch auftreten. Abfinden muss man sich diesen Verfärbungen aber nicht: Dank modernster Behandlungsmethode – dem sogenannten fläsh® Bleaching – kann das Praxisteam einzelne Zähne oder ganze Zahnreihen schonend aufhellen. Die Zahnsubstanz nimmt dadurch keinerlei Schaden im Gegensatz zu vielen aufhellenden Zahnpasten oder Homebleachingsystemen. Durch die innovative Methode kann dies in unter einer Stunde und auf Wunsch um mehrere Stufen geschehen.

Kontakt

Zahnarztpraxis am Wasserturm

Friedrichsplatz 5

68165 Mannheim

Telefon 0621 - 23 93 6

E-Mail: info@zahnarztpraxis-wasserturm.de