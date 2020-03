Coronavirus: Was ist noch erlaubt? Was sollte man lassen?

Mannheim.? Darf ich noch im Supermarkt einkaufen gehen?

Wer keiner Risikogruppe angehört, kann jederzeit einkaufen gehen. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aber generell, einen Abstand von ein bis zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten, damit das Virus nicht übertragen werden kann. Vorerkrankte und ältere Personen sollten, wenn möglich, Freunde oder Angehörige bitten, für sie einzukaufen. Ist dies nicht möglich, sollten sie selbst nur einmal pro Woche einkaufen – am besten außerhalb der Stoßzeiten, zu denen besonders viele Menschen unterwegs sind.



? Darf ich öffentliche Verkehrsmittel benutzen?

Das ist zwar generell erlaubt. Das RKI empfiehlt aber, möglichst auf Bus und Bahn zu verzichten und stattdessen lieber zu Fuß zu gehen, das Fahrrad oder das eigene Auto zu nehmen.



? Dürfen wir die Großeltern besuchen?

Das hängt vom Einzelfall ab. Der Berliner Virologe Christian Drosten rät, Kinder in dieser Zeit nicht zu den Großeltern zu lassen. Ähnlich hat sich auch Armin Laschet, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, geäußert. Doch in einigen Familien wohnen die Großeltern mit im Haushalt, oft kümmern sich Angehörige um allein lebende Pflegebedürftige, da lässt sich der Kontakt nicht komplett verhindern. Alle Familienmitglieder sollten sich aber bewusst sein, dass ältere Menschen besonders gefährdet sind und daher besonders auf Hygiene und Abstand achten.



? Darf ich spazieren gehen?

Ja. In Deutschland gibt es bislang keine Ausgangssperren. Sie können und sollen sogar spazieren gehen, denn Bewegung an der frischen Luft schützt das Immunsystem. Allerdings gilt auch hier die Abstandsregel von ein bis zwei Metern.



? Dürfen meine Kinder mit anderen Kindern auf dem Spielplatz spielen?

Bayern hat am Montag auch Spiel- und Sportplätze gesperrt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Im Südwesten dürfen Kinder – Stand Montagnachmittag – noch gemeinsam spielen. Eltern sollten allerdings bedenken: Auch wenn Kinder nur leicht erkranken, können sie das Virus an gefährdete Personen weitergeben. Die Empfehlung, ein bis zwei Meter Abstand zu anderen einzuhalten, gilt daher auch für die Kleinsten.



? Welche Hygieneregeln soll ich zuhause beachten?

Das RKI empfiehlt, Räume regelmäßig zu lüften. Sollte eine Person im Haushalt Symptome einer Erkältung zeigen, sollte sich diese möglichst getrennt von den anderen Familienmitgliedern aufhalten. Ideal ist ein eigenes Zimmer und – sofern vorhanden – die Benutzung einer separaten Toilette oder eines anderen Badezimmers. Türklinken und Oberflächen sollten regelmäßig abgewaschen oder desinfiziert werden. Außerdem sollten alle Personen im Haushalt regelmäßig Hände waschen.

Was soll ich tun, wenn ich Symptome einer Erkältung bemerke?

Wenn Sie in den vergangenen 24 Stunden nicht in einem Risikogebiet waren und auch keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten, dann können Sie sich so verhalten wie bislang auch, wenn Sie unter ähnlichen Symptomen litten. Falls Sie eine Krankschreibung benötigen und nur leichte Beschwerden haben, kann Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen diese nach telefonischer Rücksprache ausstellen. Sie müssen also nicht in eine Praxis gehen.

? Und wenn ich in einem Risikogebiet war und jetzt Symptome habe?

Dann sollten Sie sich bei Ihrem Gesundheitsamt melden. Das gilt auch für den Fall, dass Sie Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten – unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht. Das Gesundheitsamt wird dann organisieren, dass Sie getestet werden.

? Soll man bei einer Atemwegserkrankung einen Test veranlassen, auch wenn der Patient nur leichte Symptome wie Husten oder Niesen hat?

Wer getestet wird, entscheiden derzeit die Kliniken und Hausärzte selbst. Laut Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) sollten auch Patienten mit leichten Symptomen getestet werden, wenn sie:

- in den vergangenen zwei Wochen zu einem Erkrankten Kontakt hatten, der zuvor positiv auf Covid-19 getestet wurde

- sich in einer Region aufgehalten haben, in der das Virus flächendecken nachgewiesen wurde (Internationale Risikogebiete sind unter anderem Italien, Iran, die chinesische Provinz Hubei, die französische Region Grand Est, Madrid in Spanien, Bundesland Tirol in Österreich oder die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York; in Deutschland besonders betroffen: der nordrhein-westfälische Landkreis Heinsberg

- bei der Arbeit mit Menschen in Kontakt kommen, die ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben, beispielsweise im Krankenhaus oder der Altenpflege.

Schon bevor das Testergebnis vorliegt, sollten sich Betroffene laut RKI selbst isolieren, also zu Hause bleiben, alle engen Kontakte unter zwei Metern meiden, gute Händehygiene einhalten und wenn ein Kontakt zu anderen unvermeidbar ist einen Mund-Nasenschutz tragen.

? Zahlt die Krankenkasse den Test?

Ja. Laut dem Bundesgesundheitsministerium übernehmen die Krankenkassen die Testung auf das Coronavirus in einem weiten Umfang. Voraussetzung ist die Entscheidung eines Arztes.

? Ist ein Test bei Personen ohne jedes Krankheitszeichen sinnvoll?

Nein. Wenn man gesund ist, sagt ein Test auf Covid-19 auch nichts darüber aus, ob man möglicherweise krank werden kann. Außerdem werden damit Arztpraxen, Kliniken und Labore unnötig belastet.

? Gibt es einen Schnelltest auf das Coronavirus, den man – ähnlich wie einen Schwangerschaftstest - zu Hause selbst durchführen kann?

Ein Schnelltest, mit dem man eigenhändig eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchführen kann, existiert noch nicht. Wenn Personen den Verdacht haben, sich infiziert zu haben, sollten sie sich zunächst telefonisch bei ihrem Arzt oder dem Gesundheitsamt melden.

? Gibt es eine Impfung?

Mehrere Pharma- und Biotechnologieunternehmen – wie BioNTech in Mainz oder CureVac in Tübingen – arbeiten an der Entwicklung eines Impfstoffs. Bisher ist aber keine Schutzimpfung verfügbar.