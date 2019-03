Detektive gegen Lohnfortzahlungsbetrüger in Stuttgart im Einsatz

Wer sich „krank meldet“, der begeht damit eine Straftat. Das ist Arbeitnehmern tendenziell eher selten bewusst, doch Unternehmer machen zunehmend mobil gegen diesen Betrug. Sie setzen professionelle Detektive darauf an, denjenigen auf die Schliche zu kommen, die eine Arbeitsunfähigkeit vortäuschen. Meist tun sie das nicht, um mal auszuschlafen, sondern um andere Dinge zu erledigen, für die ihnen sonst zu wenig Zeit bleibt.

Im Fachjargon ist in diesem Fall die Rede von einem „Lohnfortzahlungsbetrug im Krankheitsfall“. In der Praxis wird eine Detektei beauftragt, um den Betrug nachzuweisen. Damit kann der Unternehmer erst Strafanzeige als Geschädigter stellen und vermutlich sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Blaumachen ist kein Kavaliersdelikt und keine Seltenheit. Die Detektei Lentz in Stuttgart bearbeitet jährlich allein an diesem Standort zwischen 300 bis 400 solcher Auftragsmandate, in denen es darum geht, Blaumachern auf die Schliche zu kommen und gerichtsverwertbare Beweise zu erhalten. Details und Praxisbeispiele zum Lohnfortzahlungsbetrug im Krankheitsfall sowie zum Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse verrät dieser Beitrag.

Der Lohnfortzahlungsbetrug ist nach dem StGB strafbar

Im Paragraf 263 des Strafgesetzbuches (StGB) wird der Lohnfortzahlungsbetrug im Krankheitsfall als Unterform des Betruges deklariert. Wer sich also krankschreiben lässt, ohne dass wirklich eine Erkrankung vorliegt, begeht einen Betrug und damit eine Straftat. Ein ärztliches Attest rettet dabei keinen Blaumacher vor einer Strafe, denn wer ein ärztliches Attest benutzt, indem er eine Arbeitsunfähigkeit vortäuscht, macht sich nach Paragraf 279 StGB ebenfalls strafbar. Dort nämlich wird dieser Tatbestand als „Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ beschrieben. Übrigens: Auch die Krankmeldung lediglich digital als Scan oder per E-Mail einzureichen, ist nicht erlaubt. Sie muss dem Arbeitgeber im Original vorliegen.

In diesen Fällen sollten Unternehmer reagieren

Wer es als Unternehmer zulässt, dass die Mitarbeiter „blaumachen“, der heimst sich damit langfristig betrachtet einen enormen wirtschaftlichen Schaden ein. Statt eine unberechtigt erschlichene Lohnfortzahlung zu ermöglichen, sollten Unternehmer besser auf diese typischen Warnsignale achten.

Verdächtig macht sich ein Mitarbeiter,

wenn die Fehlzeiten die Quote von fünf Prozent pro Jahr übersteigen.

wenn Krankmeldungen dann eingereicht werden, wenn der Urlaubsantrag abgelehnt wurde.

wenn Krankmeldungen häufig von unterschiedlichen Ärzten unterschrieben sind.

wenn Krankmeldungen immer zu besonderen Anlässen eintrudeln, wie etwa pünktlich zu den Feiertagen, an Brückentagen, während der Zeit des Hausbaus, zum Umzug, zeitgleich zum Vereinsfest oder in direktem Zusammenhang mit dem Urlaub.





Wer als Unternehmer diese Auffälligkeiten bemerkt, sollte handeln. Allerdings ist mit dieser Aufforderung durchaus auch eine Hürde verknüpft, denn Arbeitgeber, die einen Arbeitnehmer des Lohnfortzahlungsbetrugs im Krankheitsfall oder des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse überführen möchten, sind – per Gesetz – in der sogenannten Beweispflicht.

An dieser Stelle sollte tunlichst professionelles Personal eingeschaltet werden, das sich um eine Beweisführung bemüht, die auch vor Gericht haltbar ist. Die günstigere Alternative wäre im Übrigen die Überweisung zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen, kurz MDK, wenn der Verdacht auf den Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse im Raum steht. Allerdings wird es zunehmend schwerer, Krankheiten wie eine Migräne oder Rückenschmerzen nachzuweisen.

So nimmt sich eine professionelle Detektei dem Thema an

Besteht der begründete Verdacht, dass sich der Mitarbeiter des Lohnfortzahlungsbetrugs im Krankheitsfall schuldig gemacht hat, wird ein professioneller Detektiv diesen Weg einschlagen: