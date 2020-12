E-Lastenrad statt Zweitwagen – macht Spaß, ist umweltfreundlich und praktisch

In der Corona-Krise sind Fahrräder und E-Bikes ein noch begehrteres Fortbewegungsmittel geworden. Für tägliche Fahrten wie etwa zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, für das Geschäft wird das Fahrrad genutzt. Unternehmen und Privatpersonen entdecken das Fahrrad, besonders das E-Lastenrad, als kostengünstige, flexible und klimafreundliche Alternative zum PKW. Zudem ist man mit dem Fahrrad auf Kurzstrecken im Stadtverkehr auch schneller als mit dem Auto.

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 200kg kann das neue Tern GSD S00 und R14 es mit einem Kleinwagen durchaus aufnehmen. Dabei ist das Cargobike mit 1,80m nicht viel länger als ein normales Fahrrad, ist leicht zu handhaben und kann einfach hochkant auf dem Gepäckträger in einer Ecke abgestellt werden. Das Cockpit des GSD lässt sich sekundenschnell und ohne Werkzeug an die unterschiedlichsten Fahrer*innen anpassen – von 150 bis 195 cm Körpergröße. So kann sich die Familie das GSD teilen.

Ein Highlight sind die Transportoptionen durch umfangreiches Zubehör. Z.B. zwei Kinder hinten, Transportbox vorne, dazu noch Packtaschen. Und los geht es. Ein ausgeklügelter Kettenschutz und die Verkleidung des Hinterrads schützt die Passagiere bestens vor Verschmutzung und Kontakt. Kinder-, Hunde – oder Lastenanhänger können am Gepäckträger mit unterschiedlichsten Kuppelungssysteme sicher befestigt werden.

Immer öfter sieht man auf den Straßen die Lastenfahrräder von Urban Arrow, die sich spielend leicht durch alle Straßen und Verkehrsverhältnisse manövrieren lassen. Je nach Modell sind sie auf den Transport von Kindern oder Tieren, auf kleine oder große Lasten ausgelegt.

Die Nutzungsvielfalt ergibt sich durch die breite Zubehör-Palette, die neben unterschiedlichen Transportboxen und -taschen auch Regenzelte und Kindersitze umfasst.

In der geräumigen und stoßfesten Transportbox des Urban Arrow Family können bis zu drei Kinder transportiert werden. Dank der praktischen Einstiegshilfe ist das Ein-und Aussteigen ein Kinderspiel. Die zusätzliche Montage von einem Kindersitz oder Maxi-Cosi sowie ein schützendes Regenzelt ist denkbar einfach.

Die perfekte Alternative zum Motoroller ist das Urban Arrow Shorty mit reichlich Zuladungsmöglichkeiten. Dank elektrischer Unterstützung und stufenloser Enviolo Nabenschaltung bewegt es sich flink und ohne Emissionen durch den verstopften Stadtverkehr. Die Cargo Variante mit ihrer großen Transportbox bietet jede Menge Platz, die Seitenwände können perfekt als Werbefläche genutzt werden und ist somit das perfekte Lastenrad für Unternehmen.

Für kompetente und fachmännische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vereinbaren Sie heute noch online Ihren persönlichen Beratungstermin unter www.radsport-altig.de.

Verkauf

Tel.: (0621) 17 88 56 66 Uhlandstraße 12

68167 Mannheim

Werkstatt

Tel.: (0621) 3 36 13 86 Lenaustraße 14

68167 Mannheim