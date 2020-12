Ein frischer Wind weht durch die Neckarstadt

Tans Brotboutique: Zweiter Standort in Mannheim eröffnet / Konzept der handwerklich gebackenen Brote kommt gut an

Seit etwas mehr als einem Jahr begeistert Bäckermeister Tan in Tans Brotboutique im Mannheimer Stadtteil Lindenhof mit hoher Backkunst. Ein Traum, auf den er viele Jahre hingearbeitet hat. Nun hat er Mitte Dezember eine zweite Brotboutique in der Langen Rötterstraße 94 eröffnet.

„Das Konzept kommt sehr gut an, wie ich feststellen konnte“, so Tan. Zusätzlich zur ersten Brotboutique in der Meerfeldstraße 61 bot er zwischenzeitlich seine handwerklich hochwertig hergestellten Brote an einem Verkaufsstand in der engelhorn-Filiale in der Mannheimer Innenstadt an. „Aufgrund der Corona-bedingten Schließung des Einzelhandels ist das weggebrochen“, erklärt Tan. „Deshalb habe ich mich spontan entschieden, die zweite Backstube, die bereits seit drei Monaten umgebaut wurde, schon Mitte Dezember zu eröffnen.“ Ein Eröffnungstermin stand lange noch nicht fest, die aktuelle Situation hat die Entscheidung letztendlich etwas beschleunigt.

In der Neckarstadt-Ost bietet der Bäckermeister nun von Montag bis Samstag zwischen 10 und 19 Uhr eine vielfältige Auswahl an Brot in höchster Qualität und aus den besten Zutaten an. An Sonn- und Feiertagen bleibt die Backstube geschlossen. Aber nicht nur mit den Öffnungszeiten hebt sich der gebürtige Türke von anderen Bäckereien ab. Auch optisch fallen seine Boutiquen durch Einzigartigkeit auf. Im Mannheimer Szeneviertel Lindenhof lädt ein branchenuntypisches offenes Design zum Vorbeischauen ein. Dabei liegt die Betonung auf „schauen“ – Kunden können Tan nämlich durch eine Glasfront zur Backstube bei der Herstellung der Produkte beobachten.

Neue Brotideen genießen

Tans Brotboutique steht für gesundes Brot, das nachhaltig, werteorientiert, gesundheits-verträglich ist und den Menschen das Vertrauen in die Kunst des Bäckerhandwerks zurückgibt. Darüber hinaus geht es darum, die Mannheimer immer wieder aufs Neue mit innovativen Ideen zu begeistern – und das Brot als tägliches Nahrungsmittel neu zu erfinden. Hierbei trifft Tradition auf Innovation. „Ich verwende keine Backmittel oder fertige Mischungen, sondern backe mein Brot mit Zutaten, die aus der Natur kommen – wie Getreide, Salz und Wasser“, erklärt der 32-Jährige.

Dass er Lebensmittel, Gewürze, frische Zutaten und Geschmackserlebnisse liebt, war dem heutigen Bäckermeister schon früh klar. Seine ersten beruflichen Erfahrungen sammelte er als Beikoch und Küchenchef in verschiedenen Restaurants. Doch der Traum von der eigenen Bäckerei war groß. „Die verschiedenen Geschmäcker aus der Küche mit ins Brot einfließen zu lassen, begeistert mich sehr“, sagt Tan. „Ob es ein Spargelfond ist, den ich selbst koche und mit in den Brotteig gebe, oder verschiedene Gewürze wie Kardamom, Kümmel oder Curry.

Nachhaltige Zutaten

Brot auf eine traditionelle Art zu backen kann nur mit viel Erfahrung, Präzision, Zeit und der kompromisslosen Liebe zum Produkt funktionieren, weiß Tan. Die Arbeit mit natürlichen und unverfälschten Rohstoffen erfordert besonderes handwerkliches Können und umfassendes Wissen. Diese Devise macht sich vor allem in der längeren Haltbarkeit und Verträglichkeit – auch für Allergiker, wie Tan versichert – bemerkbar. In den Backstuben kommen nur reine Bio-Mehle ohne Enzyme sowie ungeschwefeltes Obst zum Einsatz. Auf Zusatzstoffe verzichtet der Bäckermeister komplett.

Tan bezieht das Mehl von der Mühle OBEG Hohenlohe, eine von Bioland-Bauern gegründete organisch-biologische Erzeugergemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das eigene und regional erzeugte Getreide selbst lagern, aufbereiten und vermarkten zu können. Besonderen Wert werde dabei auf Nachhaltigkeit „zum Wohle des Korns“ gelegt. Die OBEG biete für viele Bauern ein Mindestmaß an Absatz- und Preissicherheit sowie einen Schutz gegen die schnell wechselnden Bedürfnisse des Weltmarktes. Nach der aufwendigen Reinigung wird das Mehl von OBEG Hohenlohe abgepackt und versandt – und landet unter anderem in Tans Backstube.

Kreatives Schaffen

So wird, wie man es von einer Boutique erwartet, Außergewöhnliches angeboten. Sorten wie Buchweizendinkelvollkorn, Cranberry-Walnuss, Risotto-Chiasamen-Parmesan, Quinoa-Jasmin oder Waldstaudenroggenvollkorn mit Dinkelsprossen decken ein breites Geschmacksspektrum ab. An Exotik fehlt es dabei nicht. Tan lässt sich immer wieder Neues einfallen, wie beispielsweise „Der Pfälzer“ – ein Brot mit Speck, Röstzwiebeln und Sauerkraut. Beliebt sind auch der „Kümmeltürk“, der Roggenklassiker, „Tans Laib“ oder das „Kalamata Olivenbrot“.

An den zwei Standorten wird jeden Tag frisch gebacken. Im kommenden Jahr soll ein neuer Wind durch die Backstube in der Neckarstadt-Ost wehen. „Ich werde das Brotsortiment um einen Hauch von Patisserie erweitern“, kündigt Tan an. Produkte wie französische Tartes, Quiches, Cruffins (eine Kreuzung aus Croissant und Muffin) und kleine Küchlein werden auf eine neue Art und Weise interpretiert, wobei auch wieder die Handwerkskunst in den Vordergrund rückt.

Der Bäckermeister nimmt sich Zeit und Erfahrung, um diese Kunst, die in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgegangen ist, wieder aufleben zu lassen. Vor allem möchte Tan dies an junge Menschen weitergeben. So werden zwei Auszubildende das Team in der Backstube ergänzen. soz