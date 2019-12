Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit: So schützen Sie Ihr Zuhause

Eine erfreuliche Nachricht zu Beginn: Laut Polizeistatistik geht die Zahl der Einbrüche seit ein bis zwei Jahren endlich langsam zurück. Der Grund sind Experten zufolge ein erhöhtes Bewusstsein für Risiken innerhalb der Bevölkerung und bessere Sicherheitsmaßnahem, mit denen sich Haus und Grundstück gegen unerwünschte Eindringlinge schützen lassen. Da Einbrecher den Schutz der Dunkelheit nutzen, rät die Polizei vor allem im Herbst und Winter zu verstärkten Vorsichtsmaßnahmen. So lässt sich das eigene Zuhause vor Einbrechern schützen.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat 2019 erstmals den tiefsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Diese positive Entwicklung zeigte der Einbruch-Report 2019, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) herausgegeben hat. Dem Report zufolge ist die Gesamtzahl der Einbrüche in Privatwohnungen demnach das dritte Jahr in Folge gesunken und hat nun ein Rekordtief erreicht. 2018 wurden bei der Polizei rund 110.000 Wohnungseinbrüche gemeldet. Das sind etwa 20.000 weniger als noch im Jahr davor. Mit den sinkenden Einbruchzahlen geht auch der Sachschaden deutlich zurück, der mit Einbrüchen einhergeht. Um rund 50 Millionen Euro ist der Wert der gemeldeten Sachschäden demnach gesunken, und zwar auf 310 Millionen Euro im Jahr 2018. Diesen vergleichsweise niedrigen Stand konnte der GDV zum letzten Mal im Jahr 2007 übermitteln.

Der Grund für die sinkenden Einbruchzahlen ist Experten zufolge bei einem größeren Risiko- und Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Bevölkerung zu suchen, ebenso aber auch in verbesserten Sicherheitstechniken, die es Einbrechern zunehmend erschweren, sich unbemerkt Zutritt zu Privatwohnungen zu verschaffen. „An den sinkenden Einbruchzahlen wird deutlich: Vorsorge wirkt! Viele Hausbesitzer haben in den vergangenen Jahren in bessere Sicherheitstechnik investiert, das zahlt sich aus“, sagt der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Wolfgang Weiler auf der Internetseite des GDV im Zusammenhang mit dem Einbruch-Report 2019. Und er ergänzt seine Erläuterung um eine klare Forderung: „Moderne Sicherheitstechnik muss als Standard in die Bauvorschriften für Neubauten aufgenommen werden”.

Bis sich die Möglichkeiten der modernen Sicherheitstechnik auch in Bauvorschriften und gesetzlichen Vorgaben etabliert haben, können und müssen Bürger selbst aktiv werden, um ihren persönlichen Besitz vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Denn auch wenn die Zahl der tatsächlichen Einbrüche laut Statistik merklich gesunden ist, an Versuchen mangelt es nach wie vor nicht.

Fenster und Türen bleiben Schwachpunkte

Experten sind sich einig: Fenster und Türen sind noch immer die Schwachpunkte von Privatwohnungen. Besonders beliebte Angriffspunkte sind Fenster und Terrassentüren, die auf der von der Straße abgewandten Grundstückseite oder im nicht einsehbaren Garten liegen.

Da spezielle Sicherheitsfenster und -türen in Deutschland für Neubauten immer noch nicht vorgeschrieben sind und deshalb nicht standardmäßig verbaut werden, lassen sich viele Fenster und Türen innerhalb weniger Sekunden aufhebeln. Wie wichtig speziell gesicherte Zugänge zum Haus sind, zeigen die Einbruchsstatistiken deutlich. Der GDV sieht beispielsweise einen direkten Zusammenhang zwischen der rückläufigen Einbruchquote und der steigenden Zahl eingebauter Sicherheitsfenster und -türen. „Nahezu jeder zweite Einbruchsversuch wird abgebrochen, weil Täter nicht schnell genug ins Haus kommen“, erklärt Wolfgang Weiler. Hier können wenige Sekunden entscheidend sein, und die lassen sich mithilfe von einbruchsicheren Fenster- und Türsystemen zuverlässig gewinnen.

Hochwertige Einbruchschutzfenster gehören deshalb zu den beliebtesten und am häufigsten eingesetzten Möglichkeiten moderner Sicherheitstechnik. Die Aufrüstung ist übrigens nicht nur bei Neubauten interessant oder wenn die Fenster im Haus ohnehin ersetzt werden sollen. Auch bereits installierte Fenster in Bestandsbauten können nachträglich durch moderne Sicherheitstechnik gegen Einbrüche gesichert werden. Meist reicht schon ein Umbau der Fenster und Türen im Erdgeschoss.

Wie einbruchsicher Fenster und Türen sind, bestimmen die von der Polizei definierten Widerstandsklassen. Die Einteilung in Widerstandsklassen erfolgt nach den Einbruchhemmende Bauteile nach DIN EN 1627, die bei der Installation von Fenstern und Türen verbaut wurden. Es gibt Widerstandsklassen von RC1N bis RC6. Grundsätzlich wird für Privatwohnungen mindestens die Widerstandsklasse RC 2 oder RC 2 N empfohlen. Die einzelnen Eigenschaften der unterschiedlichen Widerstandsklassen, eine Empfehlung zum Einbau im heimischen Umfeld sowie eine tabellarische Überschicht aller Widerstandsklassen nach DIN EN 1627 bietet das Internetportal https://www.einbruchschutz-fenster.de, eine Initiative der Polizei.

Gute Beleuchtung und Bewegungsmelder schrecken Einbrecher ab

Es lässt sich nicht leugnen, dass Einbrecher immer dreister werden und durchaus auch nicht davor zurückschrecken, im hellen Tageslicht zuzuschlagen. Trotzdem werden immer noch mehr als 60 Prozent aller Haus- und Wohnungseinbrüche bei Nacht, im Schutz der Dunkelheit verübt.

Eine hervorragende Möglichkeit, um das Risiko eines Wohnungseinbruchs zu senken, ist deshalb eine gute Ausleuchtung des gesamten Grundstücks, insbesondere aller Ein- und Ausgänge und Fensterbereiche. Je weniger dunkle Ecken es gibt, desto weniger fühlen sich potenzielle Einbrecher unbeobachtet.

Bewegungsmelder in allen Bereichen des Grundstücks sorgen nicht nur für persönlichen Komfort, sie minimieren auch das Einbruchsrisiko, ohne einen übermäßigen Stromverbrauch durch ständig brennendes Licht zu verursachen. Durch den Einsatz moderner Halogenleuchten im Zusammenspiel mit Bewegungsmeldern können bis zu 90 Prozent des Energieverbrauchs eingespart werden. Vor allem in der Nacht können Bewegungsmelder sehr praktisch sein. Sie erleuchten nicht nur den Eingangsbereich bei der Heimkehr, sie sorgen auch umgehend für Aufmerksamkeit, wenn Einbrecher versuchen, sich unbemerkt Zugang zum Haus oder zum Grundstück zu verschaffen.

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, sollten Beleuchtung und Bewegungsmelder großzügig installiert werden. Das gilt zum Beispiel auch für den Garten, insbesondere an Fenstern und Terrassentüren, am sämtlichen Ein- und Nebeneingängen, an Kellertüren und Kellerfenstern sowie im Bereich von Garagen oder Gartenhäuschen. Diese nutzen Einbrecher, um in die erste Etage eines Wohnhauses zu gelangen, wo sie geringere Sicherheitsmaßnahmen an Türen und Fenstern vermuten. Wer sich absichern möchte, sollte deshalb auch auf Balkonen und Dachvorsprüngen, die zu Fenstern und Balkontüren führen, Bewegungsmelder installieren.

Bewohnte Häuser sind weniger einladend

Auch wenn Einbrecher dreist geworden sind, ist die Hemmschwelle, in ein Haus einzubrechen, in dem jemand anwesend ist, glücklicherweise bedeutend höher als bei einem leerstehenden Haus. Die Polizei rät deshalb, die Möglichkeiten der modernen Sicherheitstechnik auszuschöpfen und Anwesenheit zu simulieren.

Dies kann zum Beispiel über elektrische Rollladen mit Timerfunktion erreichen und mit Zeitschaltuhren, die bei Dunkelheit das Licht im Haus einschalten. Vor allem bei längerer Abwesenheit, zum Beispiel im Urlaub, kann so verhindert werden, dass potenzielle Einbrecher sich zu sicher und unbeobachtet fühlen. Wer längere Zeit nicht zu Hause ist, sollte auch Freunde oder Nachbarn bitten, den Briefkasten regelmäßig zu leeren und die Mülltonnen zu den Abfuhrzeiten vor das Haus und wieder zurück zu stellen. Einbrecher kundschaften ihr potenzielles Einsatzgebiet gerne aus und notieren sich genau, welches Haus zu welchen Tageszeiten scheinbar leer steht.

Wer mit Zeitschaltuhren arbeitet, sollte diese übrigens an den Übergang von Sommer- auf Winterzeit anpassen und auch zwischendurch ab und zu die voreingestellten Zeiten leicht verändern, damit Einbrecher kein Muster erkennen, das auf technische Hilfsmittel hindeutet.