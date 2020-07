Einen Wellness-Urlaub planen – Tipps und Tricks für die perfekte Wellness-Reise!

Wellness- und Spa-Angebote erfreuen sich in Deutschland einer steigenden Beliebtheit. Ein Grund für die große Nachfrage von Wellness und Spa ist die Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit. Viele Menschen finden einfach keine Zeit mehr, um eine Pause im Alltag einzulegen. So stellt ein Wellness-Urlaub eine hervorragende Möglichkeit dar, um Muße für Hobbys und Passionen zu finden und die Seele einfach einmal baumeln zu lassen.

Dabei gibt es in Deutschland ganz unterschiedliche Angebote für einen perfekten Wellnessurlaub. Bei Hot-Stone-Massagen, Aromatherapien und Moorpackungen gelingt es nicht nur zu entspannen, sondern auch die Schönheit in den Mittelpunkt zu stellen. Demnach gelingt es mit einer Wellness-Reise nicht nur Körper und Geist wieder in Balance zu bringen, sondern auch mit verschiedenen Wellnessanwendungen für einen frischeren und gesünderen Teint zu sorgen.

Rund um das Thema 'Wellness' gehört auch die richtige Ernährung für einen gesunden Körper. Viele Wellnessanlagen und Spa-Resorts achten deshalb mit Sorgfalt darauf, dass Gäste nur Produkte in Bio-Qualität und aus regionalen Anbau aufgetischt bekommen. Die Ernährungsberatung gibt es beim Wellness-Urlaub kostenlos.

Wer zum ersten Mal einen Wellness-Urlaub buchen möchte, steht sich oftmals einigen offenen Fragen gegenüber. So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber zusammengefasst, der Sie mit fünf Tipps und Tricks bei den Planungen des nächsten Wellness-Urlaubs unterstützt. So gelingt es den Alltagsstress hinter sich zu lassen und für ein paar Tage einen Ort der Entspannung und Regeneration zu genießen.

Tipp 1: Wellness-Reise schnell und einfach im Internet finden!

Das Internet ist eine sehr beliebte Methode, um sich einen Überblick von verschiedenen Wellness-Angeboten zu verschaffen. Der Markt für Wellness-Reisen ist sehr vielseitig und bietet für alle Ansprüche und Bedürfnisse genau das passende Spa-Angebot. Um sich einen Überblick von Wellness-Reisen zu verschaffen, sollte man eine Online Plattform ansteuern, die auf Wellness-Angebote spezialisiert ist. Hier lohnt sich ein Blick auf das Portal www.spa-dich-fit.de, um sich über verschiedene Angebote zu informieren. Die Wellness-Hotels bieten neben jeder Menge Massagen und Spa-Programmen auch Beratungen zur Ernährung, sowie maßgeschneiderte Fitnessprogramme an, um Körper und Geist wieder in Form zu bringen und mit neuer Energie aufzuladen. So verspricht ein Wellness-Urlaub nicht nur auf der faulen Haut herumzuliegen, sondern sich ebenso einer Vielzahl verschiedener Aktivitäten zu widmen. Hier sollten Wellnessurlauber genau auf das Angebot eines Spa-Resorts oder einer Wellnessanlage achten, um die Reise ideal zu gestalten.

Tipp 2: Auf die richtige Unterkunft kommt es an!

Jeder Mensch hat ganz andere Vorstellungen von Erholung und Entspannung. Während für viele Menschen die Entspannung darin besteht die Seele mit einer Gurkenmaske in einem Spa baumeln zu lassen, priorisieren andere Urlauber eher ein Abenteuer während eines Städtetrips. Die Möglichkeiten für einen regionalen Kurzurlaub mit einem entsprechenden Aufenthalt in einem Wellness-Hotel können kaum unterschiedlicher sein. Demnach sollte man bei den Planungen für einen Wellness-Urlaub unbedingt auf die richtige Unterkunft achten. Auch der genaue Standort der Unterkunft ist essentiell, um entweder einen Wellness-Urlaub im Grünen oder einen Aufenthalt in einem Stadtzentrum auszuwählen. Hier kommt es in erster Linie auf die individuellen Bedürfnisse eines Wellnessurlaubers an, um für eine möglichst entspannte Reise zu sorgen.

Tipp 3: Wellness-Reisen am Meer planen

Die salzige Meeresluft und das Meeresrauschen empfinden die meisten Menschen als sehr wohltuend und entspannend. So kann eine Wellness-Reise ans Meer genau das Richtige sein, um die Energiereserven von Körper und Geist wieder aufzuladen. Ein ausgiebiger Spaziergang am Meer kann auch im Herbst und Winter zur gewünschten Erholung führen. Dabei sind viele Wellness-Hotels und Spa-Resorts oftmals an Küstenregionen in Deutschland und dem Ausland zu finden. Die Kombination aus Strand und Meer direkt vor der Tür und Massage-Anwendungen zu jederzeit sind für viele Reisende das perfekte Erholungsprogramm.

Tipp 4: Wandern und Entspannung verbinden

Was gibt es besseres, als bei einer Wellness-Reise inmitten einer schönen Naturkulisse auf Wanderschaft zu gehen? Sowohl im Harz, Schwarzwald als auch in Österreich gibt es wundervolle Wanderwege, die sich perfekt mit einer Wellness-Reise kombinieren lassen. Dabei gelingt es sowohl in Bergregionen zu wandern, als auch in schönen Naturparks in Deutschland und dem benachbarten Ausland einen ausgedehnten Spaziergang zu planen. Tagsüber lassen sich so verschiedene Wandertouren angehen, während man Abends den Tag ganz gemütlich in einem Whirlpool ausklingen lässt. Viele Wellnessurlauber fühlen sich nach einem Wanderurlaub sehr erholt. So ist die Nachfrage für Wellness-Reisen mit geplanten Wanderungen in den letzten Jahren gestiegen.

Tipp 5: Die richtigen Wellness-Anwendungen buchen

In jedem Wellness-Hotel oder Spa-Resort gibt es ganz andere Massage-Anwendungen oder pflegende Kosmetikbehandlungen im Angebot. In den meisten Fällen bieten Hoteliers ihren Gästen gleich bei der Ankunft einen Flyer mit dem Portfolio aller Wellness-Anwendungen des Hauses an. So können gleich beim Check-In mehrere Massage-Termine oder Kosmetikbehandlungen gebucht und über die Dauer des Aufenthalts in Anspruch genommen werden. Die Benutzung von Saunen und Bädern ist im Gegensatz zu verschiedenen Wellness-Anwendungen im Preis inbegriffen.