Gaming-Trends 2020: So wird sich die Gamingwelt verändern

Die Gamingbranche ist dem Stillstand so fern, wie der Formel-1-Bolide einer Dreißigerzone. In dieser Branche gibt es beständig Änderungen, was natürlich an der immer fortschreitenden Technik und den daraus entstehenden Möglichkeiten liegt. Auch 2020 wird sich die Gamingwelt verändern und dabei ausbreiten. Aber was bedeutet das für die Spieler und mit was ist in diesem Jahr zu rechnen?

Immer größere Auswahl

Konkurrenz belebt das Geschäft. In der Gamingbranche darf dieser Leitsatz doppelt und dick unterstrichen werden, denn welchen Einfluss gerade die kleinen Ideenschmieden aus der Indiebranche haben, zeigen die Beispiele der großen Messen. So sollte der preisgekrönte Indie-Bereich auf der Gamescom in diesem Jahr nicht nur zentral, sondern auch noch deutlich größer gestaltet werden. Und obwohl die Convention nur virtuell stattfinden kann, hat sich an diesem Credo nichts geändert. Generell gilt in dem Spielebereich:

Steigende Anbieterzahlen – immer mehr Unternehmen drängen auf den Gamingmarkt, wodurch der Konkurrenzdruck natürlich steigt. Für Spieler ist dies vorteilhaft, denn kein Unternehmen kann sich auf einem Spitzentitel ausruhen, sondern muss sich beständig weiterentwickeln. Indie-Betriebe hingegen bieten oft innovative Ideen, oft gar zu recht niedrigen Preisen.

Für passionierte Gamer sind längst interessante Zeiten angebrochen, denn mittlerweile ist die Technik soweit fortgeschritten, dass auch Smartphones mühelos Hochleistungsspiele präsentieren können.

Cloud-Gaming

Während das, grundsätzlich auch auf einer Cloud basierten, Game-Streaming noch nicht den großen Durchbruch verzeichnen konnte, ist das Cloud-Gaming schon in der Mitte der Spielerschaft angekommen. Diese Variante des Spielens wird sich auch in den nächsten Jahren noch verstärken, denn die Vorteile sind gewaltig:

Funktion – beim Cloud-Gaming handelt es sich praktisch um eine Dropbox, zu der sich der Gamer einen kostenpflichtigen Zugang erstellen kann. Der Zugang ist von jedem Ort und jedem Gerät aus möglich, die Voraussetzung ist nur, dass das Gerät internetfähig ist.

Das Spielverhalten vieler Gamer hat sich längst geändert. Es ist normal geworden, sich nicht auf ein Gerät zu versteifen, sondern ein Spiel von überall aus auf jedem Gerät zu nutzen. Das TV-Streaming hat es an und für sich vorgemacht und es ist wenig verwunderlich, dass der Gamingbereich nachzieht.

VR – Virtual Reality

Die VR-Technik wird schon seit Jahren hervorgehoben. Allerdings sah sich die Technik etlichen Hindernissen gegenüber, denn die Brillen waren teuer, klobig, rein an einzelne Hersteller gebunden und setzen wiederum eine Konsole oder einen leistungsstarken Computer voraus. An diesen Schwachstellen wurde mittlerweile gearbeitet, was bedeutet:

Modellvielfalt – es gibt immer mehr VR-Brillen, die auch anbieterübergreifend genutzt werden können. Zudem bietet der Handel verschiedene Varianten an, sodass beispielsweise die Brille das Rendern übernimmt, nicht aber der PC oder die Konsole. Ist die Brille gar plattformübergreifend, erlaubt sie auch das Zocken von Spielen der Konkurrenz. Dies war bei etlichen Modellen bislang nicht der Fall, sodass Zocker mitunter verschiedene Brillen benötigten.

Der VR-Bereich wird von etlichen Branchen vorangetrieben. Im Ausland werden schon erste VR-Casinos getestet, in denen der Gambler sich virtuell real durch das Casino bewegt und an den Tischen agiert. Freizeitparks erneuern alte und aus der Mode gekommene Achterbahnen und Attraktionen via VR-Angeboten. Während die Bahn nur einen neuen Anstrich erhält, sich aber nicht verändert, fahren die Gäste dank VR-Brille plötzlich in ganz neuen Welten.

Fazit – das Internet gewinnt

Es ist offenkundig, dass auch die Gaming-Trends immer internetlastiger werden. Wer heute noch als Hersteller punkten möchte, der muss seine Spiele sowohl für Desktop-PCs als auch für Smartphones anbieten. Mobile Seiten und Clouddienste gewinnen auf diesem Gebiet natürlich. Doch auch die neuen Technologien wie die Virtual Reality und Augmented Reality dürfen von Herstellern nicht missachtet werden. Während sich AR abseits des Spielgeschehens auch für Sightseeingtouren oder für Lerninhalte eignet, so besitzt VR absolute Stärken im Gamingbereich – und im Sport.