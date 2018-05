„Hunde möglichst locker traben lassen“

Anzeige

Frankfurt.Mit dem Hund eine Radtour machen – das klingt wie die perfekte Beschäftigung für Tier und Halter. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen von allen Tierarten nur Hunde am Fahrrad mitgeführt werden. „Eine Leine ist dabei nicht notwendig“, erklärt Manuela Türoff vom ADAC Hessen-Thüringen in Frankfurt. Die Hunde sollten sich allerdings immer im Blickfeld ihres Besitzers bewegen.

„Wer sein Tier anleint, muss immer dessen Eigenarten berücksichtigen“, rät Türoff. Hunde neigten an der Leine oft dazu, schräg zu laufen, ergänzt Astrid Behr, Sprecherin des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte. „Sie ziehen mit dem Oberkörper weg vom Fahrrad, das belastet die Gelenke einseitig und kann sie auf Dauer schädigen.“

Auch eine Frage der Rasse Kurzatmige Hunde wie Möpse oder Französische Bulldoggen werden wenig Spaß an einer Fahrradtour haben – zumindest als „Mitläufer“. „Die sind in einem Korb am Lenker besser aufgehoben“, sagt Hundetrainerin Stephanie Schörling. Schwere Tiere könnten ihre Gelenke zu sehr belasten. Leichte und mittelgroße Rassen wie Setter oder Border Collies und Windhunde seien dagegen gute Fahrrad-Begleiter.

Besser ist es, den Hund frei oder an einer Stahlrohr-Halterung laufen zu lassen. So hält sich das Tier gerade und parallel zum Fahrrad. Und der Mensch kann die Hände bequem am Lenker lassen. „Das muss man natürlich trainieren – sowohl als Fahrer als auch als Vierbeiner“, sagt Behr. Auf keinen Fall sollten Hundebesitzer eine Flexi-Leine verwenden oder den Hund am Halsband zerren. Hundetrainerin Stephanie Schörling empfiehlt ein gut sitzendes Geschirr, das nicht scheuert.