Ikea links liegen lassen: Möbel online kaufen

Das Netz bietet aber ebenso den differenziert denkenden Kunden ein breites Spektrum, das weit über das Angebot des Wohnorts hinausreicht. Im Netz kann man nach Antiquitäten, Büroeinrichtung oder Designermöbeln suchen bzw. ökologisch unbedenkliche, handgearbeitete Möbel aus kleinen Manufakturen finden.

Was wird angeboten, was wird gekauft?

Fast alle großen Möbelhäuser betreiben auch einen Versandhandel. Die gängigen Produkte lassen sich somit übers Internet bestellen. Aber auch viele junge Unternehmen verschaffen sich über ihre Internetpräsenz Zugang zum deutschen Möbelmarkt. Hier kann man sich an Design und Firmenphilosophie orientieren. Es findet sich alles vom Bett über Massivholztische bis zum Küchenschrank. Ganz neu auf dem deutschen Online Möbelmarkt und auf den Bereich Büromöbel spezialisiert, ist das Start-Up Protremo mit einem sehr großen und vielversprechenden Angebot.

Ebenso gibt es diverse Seiten, wie DaWanda und Etsy, auf denen Kleinproduzenten Ihre Produkte anbieten. Das reicht von aufgearbeiteten Vintage-Möbeln bis zu Schreibtischen, Schränken, Stühlen im selbst entwickelten Design. Interessant an diesen Seiten sind die individuellen Ideen und Lösungen. Die Preise variieren.

Warum lohnt es sich, Möbel online zu kaufen?

Das Netz bietet eine Vielfalt an Anbietern. Gleichzeitig hat man jedoch die Möglichkeit, sehr gezielt, geleitet von seinen eigenen Wünschen, zu suchen.

Das Internet spart beim Möbelkauf Zeit und Ressourcen - vorausgesetzt man weiß ungefähr, was man will. Man kann die Informationen filtern. Gleichzeitig ist vorab zu überlegen: Was brauche ich wirklich? Was kann ich mir leisten? Was passt?

Die Suche nach bestimmten Möbelstücken, die bestimmten Kriterien genügen sollen, diszipliniert. Gebrauchte Möbel, die man zum Teil sogar geschenkt bekommt, werden nicht entsorgt, sondern finden wieder einen neuen Wirkungs- und Nutzungskreis.

Besonderheiten bei Möbelkäufen im Internet

Möbelkauf ist Vertrauenssache. Ganz besonders im Netz. Sicherheit schafft man durch Kommunikation. Zumindest teilweise. Große Möbelhäuser haben meist einen Kundenservice, der alle anfallenden Probleme klärt. Bei Manufakturen und gewerblichen Verkäufern sollte man auf Referenzen achten, offene Fragen möglichst vorab klären.

Seriöse Portale bieten oft Käuferschutzprogramme. Andere raten, erst nach Erhalt und Prüfung der Ware zu zahlen. Bei lokalen Plattformen gilt häufig: Zahlung bei Abholung. Hier sollte man sich die Zeit nehmen, das Möbelstück noch einmal angemessen zu prüfen und gegebenenfalls von der Kaufabsicht zurücktreten. Generell hat man bei Käufen über das Internet das Recht, die Ware innerhalb von zwei Wochen zurückzuschicken. Eine entsprechende Widerrufsbelehrung muss auf der jeweiligen Internetseite deutlich sichtbar angeboten werden.

Fazit: Möbel online kaufen: Eine lohnenswerte Alternative

Möbel online zu kaufen, kann eine gute Alternative zu den riesigen Möbelmärkten vor der Stadt sein. Man entgeht damit einem Konsumterror, dem man häufig nicht gewachsen ist, spart Zeit, eventuell auch Geld und hilft kleinen einheimischen Betrieben, auf die man ohne das Internet nicht gekommen wäre, zu überleben. Damit leistet man einen Beitrag zum Erhalt des Handwerks, das durch die großen Konzerne zunehmend verdrängt wird, und gestaltet außerdem noch sein eigenes Wohnumfeld nach eigenen Vorstellungen und Ideen.